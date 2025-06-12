СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MR Tu
Pham Ngoc Tu

MR Tu

Pham Ngoc Tu
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 163%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
144
Прибыльных трейдов:
71 (49.30%)
Убыточных трейдов:
73 (50.69%)
Лучший трейд:
11.84 USD
Худший трейд:
-11.76 USD
Общая прибыль:
349.86 USD (18 403 pips)
Общий убыток:
-309.32 USD (16 584 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (34.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
34.20 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
25.52%
Макс. загрузка депозита:
25.65%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.79
Длинных трейдов:
67 (46.53%)
Коротких трейдов:
77 (53.47%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
0.28 USD
Средняя прибыль:
4.93 USD
Средний убыток:
-4.24 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-29.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.81 USD (5)
Прирост в месяц:
45.00%
Годовой прогноз:
545.97%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.59 USD
Максимальная:
51.23 USD (66.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
61.66% (51.23 USD)
По эквити:
46.72% (19.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 65
GBPUSD 64
USDJPY 13
USDCAD 1
NZDUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 62
GBPUSD -11
USDJPY -9
USDCAD 2
NZDUSD -3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 2.9K
GBPUSD -484
USDJPY -711
USDCAD 223
NZDUSD -145
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.84 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +34.20 USD
Макс. убыток в серии: -29.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real15
1.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.24 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 16:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 08:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.02 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 18:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 23:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 14:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 09:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 21:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 08:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 11:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.