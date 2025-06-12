- Прирост
Всего трейдов:
144
Прибыльных трейдов:
71 (49.30%)
Убыточных трейдов:
73 (50.69%)
Лучший трейд:
11.84 USD
Худший трейд:
-11.76 USD
Общая прибыль:
349.86 USD (18 403 pips)
Общий убыток:
-309.32 USD (16 584 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (34.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
34.20 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
25.52%
Макс. загрузка депозита:
25.65%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.79
Длинных трейдов:
67 (46.53%)
Коротких трейдов:
77 (53.47%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
0.28 USD
Средняя прибыль:
4.93 USD
Средний убыток:
-4.24 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-29.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.81 USD (5)
Прирост в месяц:
45.00%
Годовой прогноз:
545.97%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.59 USD
Максимальная:
51.23 USD (66.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
61.66% (51.23 USD)
По эквити:
46.72% (19.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|64
|USDJPY
|13
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|62
|GBPUSD
|-11
|USDJPY
|-9
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|-3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|2.9K
|GBPUSD
|-484
|USDJPY
|-711
|USDCAD
|223
|NZDUSD
|-145
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.84 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +34.20 USD
Макс. убыток в серии: -29.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
Нет отзывов
