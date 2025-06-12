- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
144
盈利交易:
71 (49.30%)
亏损交易:
73 (50.69%)
最好交易:
11.84 USD
最差交易:
-11.76 USD
毛利:
349.86 USD (18 403 pips)
毛利亏损:
-309.32 USD (16 584 pips)
最大连续赢利:
9 (34.20 USD)
最大连续盈利:
34.20 USD (9)
夏普比率:
0.14
交易活动:
25.52%
最大入金加载:
25.65%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
9 小时
采收率:
0.79
长期交易:
67 (46.53%)
短期交易:
77 (53.47%)
利润因子:
1.13
预期回报:
0.28 USD
平均利润:
4.93 USD
平均损失:
-4.24 USD
最大连续失误:
6 (-29.01 USD)
最大连续亏损:
-29.81 USD (5)
每月增长:
45.00%
年度预测:
545.97%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4.59 USD
最大值:
51.23 USD (66.70%)
相对跌幅:
结余:
61.66% (51.23 USD)
净值:
46.72% (19.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|64
|USDJPY
|13
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|62
|GBPUSD
|-11
|USDJPY
|-9
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|-3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|2.9K
|GBPUSD
|-484
|USDJPY
|-711
|USDCAD
|223
|NZDUSD
|-145
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
163%
0
0
USD
USD
57
USD
USD
34
0%
144
49%
26%
1.13
0.28
USD
USD
62%
1:500