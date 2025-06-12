- Wachstum
Trades insgesamt:
144
Gewinntrades:
71 (49.30%)
Verlusttrades:
73 (50.69%)
Bester Trade:
11.84 USD
Schlechtester Trade:
-11.76 USD
Bruttoprofit:
349.86 USD (18 403 pips)
Bruttoverlust:
-309.32 USD (16 584 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (34.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
34.20 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
25.52%
Max deposit load:
25.65%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
0.79
Long-Positionen:
67 (46.53%)
Short-Positionen:
77 (53.47%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
0.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-29.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-29.81 USD (5)
Wachstum pro Monat :
45.00%
Jahresprognose:
545.97%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.59 USD
Maximaler:
51.23 USD (66.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
61.66% (51.23 USD)
Kapital:
46.72% (19.84 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|64
|USDJPY
|13
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|62
|GBPUSD
|-11
|USDJPY
|-9
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|-3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|2.9K
|GBPUSD
|-484
|USDJPY
|-711
|USDCAD
|223
|NZDUSD
|-145
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +11.84 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +34.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -29.01 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
