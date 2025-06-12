SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / MR Tu
Pham Ngoc Tu

MR Tu

Pham Ngoc Tu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 163%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
144
Gewinntrades:
71 (49.30%)
Verlusttrades:
73 (50.69%)
Bester Trade:
11.84 USD
Schlechtester Trade:
-11.76 USD
Bruttoprofit:
349.86 USD (18 403 pips)
Bruttoverlust:
-309.32 USD (16 584 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (34.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
34.20 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
25.52%
Max deposit load:
25.65%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
0.79
Long-Positionen:
67 (46.53%)
Short-Positionen:
77 (53.47%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
0.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-29.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-29.81 USD (5)
Wachstum pro Monat :
45.00%
Jahresprognose:
545.97%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.59 USD
Maximaler:
51.23 USD (66.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
61.66% (51.23 USD)
Kapital:
46.72% (19.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 65
GBPUSD 64
USDJPY 13
USDCAD 1
NZDUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 62
GBPUSD -11
USDJPY -9
USDCAD 2
NZDUSD -3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 2.9K
GBPUSD -484
USDJPY -711
USDCAD 223
NZDUSD -145
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11.84 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +34.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -29.01 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real15
1.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.24 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 16:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 08:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.02 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 18:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 23:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 14:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 09:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 21:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 08:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 11:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
