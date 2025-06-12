- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
144
利益トレード:
71 (49.30%)
損失トレード:
73 (50.69%)
ベストトレード:
11.84 USD
最悪のトレード:
-11.76 USD
総利益:
349.86 USD (18 403 pips)
総損失:
-309.32 USD (16 584 pips)
最大連続の勝ち:
9 (34.20 USD)
最大連続利益:
34.20 USD (9)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
25.52%
最大入金額:
25.65%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
0.79
長いトレード:
67 (46.53%)
短いトレード:
77 (53.47%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
0.28 USD
平均利益:
4.93 USD
平均損失:
-4.24 USD
最大連続の負け:
6 (-29.01 USD)
最大連続損失:
-29.81 USD (5)
月間成長:
45.00%
年間予想:
545.97%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.59 USD
最大の:
51.23 USD (66.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
61.66% (51.23 USD)
エクイティによる:
46.72% (19.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|64
|USDJPY
|13
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|62
|GBPUSD
|-11
|USDJPY
|-9
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|-3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|2.9K
|GBPUSD
|-484
|USDJPY
|-711
|USDCAD
|223
|NZDUSD
|-145
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.84 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +34.20 USD
最大連続損失: -29.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
163%
0
0
USD
USD
57
USD
USD
34
0%
144
49%
26%
1.13
0.28
USD
USD
62%
1:500