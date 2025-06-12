SegnaliSezioni
Pham Ngoc Tu

MR Tu

Pham Ngoc Tu
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 226%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
106
Profit Trade:
55 (51.88%)
Loss Trade:
51 (48.11%)
Best Trade:
11.84 USD
Worst Trade:
-9.20 USD
Profitto lordo:
256.42 USD (13 318 pips)
Perdita lorda:
-202.37 USD (10 766 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (34.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.20 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
19.34%
Massimo carico di deposito:
24.56%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.37
Long Trade:
46 (43.40%)
Short Trade:
60 (56.60%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
4.66 USD
Perdita media:
-3.97 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-25.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.75 USD (5)
Crescita mensile:
23.28%
Previsione annuale:
282.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.59 USD
Massimale:
39.58 USD (55.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.51% (6.75 USD)
Per equità:
46.72% (19.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 51
EURUSD 46
USDJPY 7
USDCAD 1
NZDUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 37
EURUSD 23
USDJPY -5
USDCAD 2
NZDUSD -3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 1.9K
EURUSD 940
USDJPY -337
USDCAD 223
NZDUSD -145
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.84 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +34.20 USD
Massima perdita consecutiva: -25.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real15
1.00 × 1
2025.08.20 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 08:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 11:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 07:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 14:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 12:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 17:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 09:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 03:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.23 07:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.16 06:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 05:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 23:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 23:18
A large drawdown may occur on the account again
