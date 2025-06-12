- Crescita
Trade:
106
Profit Trade:
55 (51.88%)
Loss Trade:
51 (48.11%)
Best Trade:
11.84 USD
Worst Trade:
-9.20 USD
Profitto lordo:
256.42 USD (13 318 pips)
Perdita lorda:
-202.37 USD (10 766 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (34.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.20 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
19.34%
Massimo carico di deposito:
24.56%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.37
Long Trade:
46 (43.40%)
Short Trade:
60 (56.60%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
4.66 USD
Perdita media:
-3.97 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-25.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.75 USD (5)
Crescita mensile:
23.28%
Previsione annuale:
282.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.59 USD
Massimale:
39.58 USD (55.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.51% (6.75 USD)
Per equità:
46.72% (19.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|51
|EURUSD
|46
|USDJPY
|7
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|37
|EURUSD
|23
|USDJPY
|-5
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|1.9K
|EURUSD
|940
|USDJPY
|-337
|USDCAD
|223
|NZDUSD
|-145
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.84 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +34.20 USD
Massima perdita consecutiva: -25.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
226%
0
0
USD
USD
70
USD
USD
21
0%
106
51%
19%
1.26
0.51
USD
USD
56%
1:500