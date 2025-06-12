- 자본
트레이드:
146
이익 거래:
71 (48.63%)
손실 거래:
75 (51.37%)
최고의 거래:
11.84 USD
최악의 거래:
-11.76 USD
총 수익:
349.86 USD (18 403 pips)
총 손실:
-319.10 USD (17 071 pips)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
24.09%
최대 입금량:
25.65%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
0.60
롱(주식매수):
69 (47.26%)
숏(주식차입매도):
77 (52.74%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
0.21 USD
평균 이익:
4.93 USD
평균 손실:
-4.25 USD
월별 성장률:
-17.23%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.59 USD
최대한의:
51.23 USD (66.70%)
상대적 삭감:
잔고별:
61.66% (51.23 USD)
자본금별:
46.72% (19.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|67
|GBPUSD
|64
|USDJPY
|13
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|52
|GBPUSD
|-11
|USDJPY
|-9
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|-3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|2.4K
|GBPUSD
|-484
|USDJPY
|-711
|USDCAD
|223
|NZDUSD
|-145
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11.84 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +34.20 USD
연속 최대 손실: -29.01 USD
리뷰 없음
