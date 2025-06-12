시그널섹션
Pham Ngoc Tu

MR Tu

Pham Ngoc Tu
0 리뷰
안정성
36
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 118%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
146
이익 거래:
71 (48.63%)
손실 거래:
75 (51.37%)
최고의 거래:
11.84 USD
최악의 거래:
-11.76 USD
총 수익:
349.86 USD (18 403 pips)
총 손실:
-319.10 USD (17 071 pips)
연속 최대 이익:
9 (34.20 USD)
연속 최대 이익:
34.20 USD (9)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
24.09%
최대 입금량:
25.65%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
0.60
롱(주식매수):
69 (47.26%)
숏(주식차입매도):
77 (52.74%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
0.21 USD
평균 이익:
4.93 USD
평균 손실:
-4.25 USD
연속 최대 손실:
6 (-29.01 USD)
연속 최대 손실:
-29.81 USD (5)
월별 성장률:
-17.23%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.59 USD
최대한의:
51.23 USD (66.70%)
상대적 삭감:
잔고별:
61.66% (51.23 USD)
자본금별:
46.72% (19.84 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 67
GBPUSD 64
USDJPY 13
USDCAD 1
NZDUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 52
GBPUSD -11
USDJPY -9
USDCAD 2
NZDUSD -3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 2.4K
GBPUSD -484
USDJPY -711
USDCAD 223
NZDUSD -145
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +11.84 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +34.20 USD
연속 최대 손실: -29.01 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real15
1.00 × 1
리뷰 없음
2026.01.06 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 16:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 08:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.02 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 18:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 23:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 14:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 09:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 21:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.