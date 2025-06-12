SeñalesSecciones
Pham Ngoc Tu

MR Tu

Pham Ngoc Tu
0 comentarios
Fiabilidad
34 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 163%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
144
Transacciones Rentables:
71 (49.30%)
Transacciones Irrentables:
73 (50.69%)
Mejor transacción:
11.84 USD
Peor transacción:
-11.76 USD
Beneficio Bruto:
349.86 USD (18 403 pips)
Pérdidas Brutas:
-309.32 USD (16 584 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (34.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
34.20 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
25.52%
Carga máxima del depósito:
25.65%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
0.79
Transacciones Largas:
67 (46.53%)
Transacciones Cortas:
77 (53.47%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
0.28 USD
Beneficio medio:
4.93 USD
Pérdidas medias:
-4.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-29.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-29.81 USD (5)
Crecimiento al mes:
45.00%
Pronóstico anual:
545.97%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.59 USD
Máxima:
51.23 USD (66.70%)
Reducción relativa:
De balance:
61.66% (51.23 USD)
De fondos:
46.72% (19.84 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 65
GBPUSD 64
USDJPY 13
USDCAD 1
NZDUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 62
GBPUSD -11
USDJPY -9
USDCAD 2
NZDUSD -3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 2.9K
GBPUSD -484
USDJPY -711
USDCAD 223
NZDUSD -145
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +11.84 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +34.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -29.01 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real15
1.00 × 1
