- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
144
Transacciones Rentables:
71 (49.30%)
Transacciones Irrentables:
73 (50.69%)
Mejor transacción:
11.84 USD
Peor transacción:
-11.76 USD
Beneficio Bruto:
349.86 USD (18 403 pips)
Pérdidas Brutas:
-309.32 USD (16 584 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (34.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
34.20 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
25.52%
Carga máxima del depósito:
25.65%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
0.79
Transacciones Largas:
67 (46.53%)
Transacciones Cortas:
77 (53.47%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
0.28 USD
Beneficio medio:
4.93 USD
Pérdidas medias:
-4.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-29.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-29.81 USD (5)
Crecimiento al mes:
45.00%
Pronóstico anual:
545.97%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.59 USD
Máxima:
51.23 USD (66.70%)
Reducción relativa:
De balance:
61.66% (51.23 USD)
De fondos:
46.72% (19.84 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|64
|USDJPY
|13
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|62
|GBPUSD
|-11
|USDJPY
|-9
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|-3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|2.9K
|GBPUSD
|-484
|USDJPY
|-711
|USDCAD
|223
|NZDUSD
|-145
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +11.84 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +34.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -29.01 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
163%
0
0
USD
USD
57
USD
USD
34
0%
144
49%
26%
1.13
0.28
USD
USD
62%
1:500