SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MR Tu
Pham Ngoc Tu

MR Tu

Pham Ngoc Tu
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 226%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
106
Bénéfice trades:
55 (51.88%)
Perte trades:
51 (48.11%)
Meilleure transaction:
11.84 USD
Pire transaction:
-9.20 USD
Bénéfice brut:
256.42 USD (13 318 pips)
Perte brute:
-202.37 USD (10 766 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (34.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
34.20 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
19.34%
Charge de dépôt maximale:
24.56%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
1.37
Longs trades:
46 (43.40%)
Courts trades:
60 (56.60%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
0.51 USD
Bénéfice moyen:
4.66 USD
Perte moyenne:
-3.97 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-25.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-25.75 USD (5)
Croissance mensuelle:
23.28%
Prévision annuelle:
282.49%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.59 USD
Maximal:
39.58 USD (55.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
55.51% (6.75 USD)
Par fonds propres:
46.72% (19.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 51
EURUSD 46
USDJPY 7
USDCAD 1
NZDUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 37
EURUSD 23
USDJPY -5
USDCAD 2
NZDUSD -3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 1.9K
EURUSD 940
USDJPY -337
USDCAD 223
NZDUSD -145
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.84 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +34.20 USD
Perte consécutive maximale: -25.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real15
1.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.08.20 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 08:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 11:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 07:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 14:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 12:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 17:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 09:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 03:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.23 07:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.16 06:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 05:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 23:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 23:18
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MR Tu
30 USD par mois
226%
0
0
USD
70
USD
21
0%
106
51%
19%
1.26
0.51
USD
56%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.