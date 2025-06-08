SinyallerBölümler
Everton Stefanello Cadore

MyRobotMT5 Portifolio Nova York

Everton Stefanello Cadore
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 13%
4xCube-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 638
Kârla kapanan işlemler:
1 055 (64.40%)
Zararla kapanan işlemler:
583 (35.59%)
En iyi işlem:
1 132.05 USD
En kötü işlem:
-222.36 USD
Brüt kâr:
26 068.96 USD (379 897 pips)
Brüt zarar:
-12 949.17 USD (230 665 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (308.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 366.06 USD (4)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
93
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.25
Alış işlemleri:
540 (32.97%)
Satış işlemleri:
1 098 (67.03%)
Kâr faktörü:
2.01
Beklenen getiri:
8.01 USD
Ortalama kâr:
24.71 USD
Ortalama zarar:
-22.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-1 905.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 905.23 USD (24)
Aylık büyüme:
0.82%
Yıllık tahmin:
12.24%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 497.07 USD (2.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.28% (2 497.07 USD)
Varlığa göre:
5.66% (6 195.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDxx 375
AUDCADxx 332
EURGBPxx 318
EURUSDxx 268
USDCADxx 141
EURAUDxx 87
AUDUSDxx 86
CADCHFxx 31
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDxx 718
AUDCADxx 1.3K
EURGBPxx 216
EURUSDxx 5.8K
USDCADxx 893
EURAUDxx 3K
AUDUSDxx 1K
CADCHFxx 294
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDxx 12K
AUDCADxx 28K
EURGBPxx 3.5K
EURUSDxx 66K
USDCADxx 22K
EURAUDxx 195
AUDUSDxx 14K
CADCHFxx 4.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 132.05 USD
En kötü işlem: -222 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +308.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 905.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Portifólio Nova York

 

Caro investidor,

 

Apresentamos o Portfólio Nova York da MyRobotMT5, um conjunto altamente sofisticado de estratégias automatizadas, projetado para proporcionar desempenho consistente e segurança nas operações. Nosso portfólio é fruto de anos de pesquisa e desenvolvimento, garantindo uma abordagem robusta para enfrentar os mais variados cenários do mercado.

 

Diferencial: Inteligência Artificial para Decisões Precisas As estratégias que compõem o Portfólio Nova York são estruturadas com inteligência artificial, o que proporciona uma série de benefícios. Os algoritmos aprenderam com diversos padrões de mercado ao longo dos anos, permitindo uma tomada de decisão mais eficiente, adaptável e precisa. Isso aumenta a resiliência do portfólio e melhora a previsibilidade dos resultados.

 

Resumo do portfólio:

  • 26 estratégias treinadas com dados de 2010 a 2017 e testadas de 2017 a 2025
  • Diversificação em 8 pares de moedas para maior resiliência e segurança
  • Estudos aprofundados de performance, previsibilidade, risco e exposição

Perfis de operação e requisitos de saldo:

Parâmetros estatísticos do portfólio:

  • Drawdown máximo histórico: $10K;
  • Perda máxima projetada e aferida em testes: $10K;
  • Operações simultâneas: Até 250;
  • Exposição máxima: 15 lotes
  • Deve-se calcular se o saldo para operação comporta o número de lotes/alavancagem;
  • Proteção integrada: Stop loss pré-definido e desligamento automático do robô ao atingir o limite de perda;
  • Para operações em CONTA CENTS, deve-se calcular o saldo mínimo proporcional;

 

Importante: Para que o portfólio funcione com sua máxima eficiência, é fundamental que ele esteja sempre ligado e operando sem interferências. As flutuações de saldo fazem parte da estratégia e foram consideradas no desenvolvimento do sistema, garantindo uma gestão inteligente mesmo em cenários adversos.

 

A oportunidade está aqui! Não perca a chance de maximizar seus resultados no Forex!

 

Atenciosamente, Equipe MyRobotMT5

 


2025.06.25 12:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.08 23:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MyRobotMT5 Portifolio Nova York
Ayda 50 USD
13%
0
0
USD
113K
USD
24
100%
1 638
64%
100%
2.01
8.01
USD
6%
1:500
