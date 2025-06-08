SignauxSections
Everton Stefanello Cadore

MyRobotMT5 Portifolio Nova York

Everton Stefanello Cadore
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 13%
4xCube-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 632
Bénéfice trades:
1 054 (64.58%)
Perte trades:
578 (35.42%)
Meilleure transaction:
1 132.05 USD
Pire transaction:
-222.36 USD
Bénéfice brut:
26 064.03 USD (379 726 pips)
Perte brute:
-12 892.76 USD (229 533 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (308.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 366.06 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.99%
Dernier trade:
51 il y a des minutes
Trades par semaine:
85
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.27
Longs trades:
538 (32.97%)
Courts trades:
1 094 (67.03%)
Facteur de profit:
2.02
Rendement attendu:
8.07 USD
Bénéfice moyen:
24.73 USD
Perte moyenne:
-22.31 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-1 905.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 905.23 USD (24)
Croissance mensuelle:
1.05%
Prévision annuelle:
12.88%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 497.07 USD (2.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.28% (2 497.07 USD)
Par fonds propres:
5.66% (6 195.53 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSDxx 374
AUDCADxx 331
EURGBPxx 315
EURUSDxx 268
USDCADxx 141
EURAUDxx 87
AUDUSDxx 85
CADCHFxx 31
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSDxx 730
AUDCADxx 1.2K
EURGBPxx 232
EURUSDxx 5.8K
USDCADxx 893
EURAUDxx 3K
AUDUSDxx 1K
CADCHFxx 294
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSDxx 12K
AUDCADxx 28K
EURGBPxx 3.7K
EURUSDxx 66K
USDCADxx 22K
EURAUDxx 195
AUDUSDxx 15K
CADCHFxx 4.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 132.05 USD
Pire transaction: -222 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 24
Bénéfice consécutif maximal: +308.91 USD
Perte consécutive maximale: -1 905.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "4xCube-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Portifólio Nova York

 

Caro investidor,

 

Apresentamos o Portfólio Nova York da MyRobotMT5, um conjunto altamente sofisticado de estratégias automatizadas, projetado para proporcionar desempenho consistente e segurança nas operações. Nosso portfólio é fruto de anos de pesquisa e desenvolvimento, garantindo uma abordagem robusta para enfrentar os mais variados cenários do mercado.

 

Diferencial: Inteligência Artificial para Decisões Precisas As estratégias que compõem o Portfólio Nova York são estruturadas com inteligência artificial, o que proporciona uma série de benefícios. Os algoritmos aprenderam com diversos padrões de mercado ao longo dos anos, permitindo uma tomada de decisão mais eficiente, adaptável e precisa. Isso aumenta a resiliência do portfólio e melhora a previsibilidade dos resultados.

 

Resumo do portfólio:

  • 26 estratégias treinadas com dados de 2010 a 2017 e testadas de 2017 a 2025
  • Diversificação em 8 pares de moedas para maior resiliência e segurança
  • Estudos aprofundados de performance, previsibilidade, risco e exposição

Perfis de operação e requisitos de saldo:

Parâmetros estatísticos do portfólio:

  • Drawdown máximo histórico: $10K;
  • Perda máxima projetada e aferida em testes: $10K;
  • Operações simultâneas: Até 250;
  • Exposição máxima: 15 lotes
  • Deve-se calcular se o saldo para operação comporta o número de lotes/alavancagem;
  • Proteção integrada: Stop loss pré-definido e desligamento automático do robô ao atingir o limite de perda;
  • Para operações em CONTA CENTS, deve-se calcular o saldo mínimo proporcional;

 

Importante: Para que o portfólio funcione com sua máxima eficiência, é fundamental que ele esteja sempre ligado e operando sem interferências. As flutuações de saldo fazem parte da estratégia e foram consideradas no desenvolvimento do sistema, garantindo uma gestão inteligente mesmo em cenários adversos.

 

A oportunidade está aqui! Não perca a chance de maximizar seus resultados no Forex!

 

Atenciosamente, Equipe MyRobotMT5

 


Aucun avis
2025.06.25 12:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.08 23:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
