- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSDxx
|374
|AUDCADxx
|331
|EURGBPxx
|315
|EURUSDxx
|268
|USDCADxx
|141
|EURAUDxx
|87
|AUDUSDxx
|85
|CADCHFxx
|31
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSDxx
|730
|AUDCADxx
|1.2K
|EURGBPxx
|232
|EURUSDxx
|5.8K
|USDCADxx
|893
|EURAUDxx
|3K
|AUDUSDxx
|1K
|CADCHFxx
|294
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSDxx
|12K
|AUDCADxx
|28K
|EURGBPxx
|3.7K
|EURUSDxx
|66K
|USDCADxx
|22K
|EURAUDxx
|195
|AUDUSDxx
|15K
|CADCHFxx
|4.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "4xCube-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Portifólio Nova York
Caro investidor,
Apresentamos o Portfólio Nova York da MyRobotMT5, um conjunto altamente sofisticado de estratégias automatizadas, projetado para proporcionar desempenho consistente e segurança nas operações. Nosso portfólio é fruto de anos de pesquisa e desenvolvimento, garantindo uma abordagem robusta para enfrentar os mais variados cenários do mercado.
Diferencial: Inteligência Artificial para Decisões Precisas As estratégias que compõem o Portfólio Nova York são estruturadas com inteligência artificial, o que proporciona uma série de benefícios. Os algoritmos aprenderam com diversos padrões de mercado ao longo dos anos, permitindo uma tomada de decisão mais eficiente, adaptável e precisa. Isso aumenta a resiliência do portfólio e melhora a previsibilidade dos resultados.
Resumo do portfólio:
- 26 estratégias treinadas com dados de 2010 a 2017 e testadas de 2017 a 2025
- Diversificação em 8 pares de moedas para maior resiliência e segurança
- Estudos aprofundados de performance, previsibilidade, risco e exposição
Perfis de operação e requisitos de saldo:
- Conservador: Depósito mínimo de $28K | Lucro médio 10% ao mês | Retorno médio mensal 10% / DD 35%;
- Moderado: Depósito mínimo de $18K | Lucro médio 14% ao mês | Retorno médio mensal 15% / DD 55%;
- Agressivo: Depósito mínimo de $14K | Lucro médio 20% ao mês | Retorno médio mensal 20% / DD 70%;
- Saldos projetados para CONTA STANDARD com lote mínimo de 0,01;
Parâmetros estatísticos do portfólio:
- Drawdown máximo histórico: $10K;
- Perda máxima projetada e aferida em testes: $10K;
- Operações simultâneas: Até 250;
- Exposição máxima: 15 lotes
- Deve-se calcular se o saldo para operação comporta o número de lotes/alavancagem;
- Proteção integrada: Stop loss pré-definido e desligamento automático do robô ao atingir o limite de perda;
- Para operações em CONTA CENTS, deve-se calcular o saldo mínimo proporcional;
Importante: Para que o portfólio funcione com sua máxima eficiência, é fundamental que ele esteja sempre ligado e operando sem interferências. As flutuações de saldo fazem parte da estratégia e foram consideradas no desenvolvimento do sistema, garantindo uma gestão inteligente mesmo em cenários adversos.
A oportunidade está aqui! Não perca a chance de maximizar seus resultados no Forex!
Atenciosamente, Equipe MyRobotMT5
USD
USD
USD