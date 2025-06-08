SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / MyRobotMT5 Portifolio Nova York
Everton Stefanello Cadore

MyRobotMT5 Portifolio Nova York

Everton Stefanello Cadore
0 comentários
Confiabilidade
37 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 18%
4xCube-MT5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 397
Negociações com lucro:
1 508 (62.91%)
Negociações com perda:
889 (37.09%)
Melhor negociação:
1 132.05 USD
Pior negociação:
-222.36 USD
Lucro bruto:
35 696.10 USD (534 991 pips)
Perda bruta:
-17 416.77 USD (325 668 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (1 054.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 366.06 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.99%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
44
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
7.32
Negociações longas:
785 (32.75%)
Negociações curtas:
1 612 (67.25%)
Fator de lucro:
2.05
Valor esperado:
7.63 USD
Lucro médio:
23.67 USD
Perda média:
-19.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-1 905.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 905.23 USD (24)
Crescimento mensal:
0.52%
Previsão anual:
6.21%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2 497.07 USD (2.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.28% (2 497.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.66% (6 195.53 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSDxx 517
AUDCADxx 487
EURGBPxx 465
EURUSDxx 408
USDCADxx 201
EURAUDxx 145
AUDUSDxx 125
CADCHFxx 49
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSDxx 1.6K
AUDCADxx 1.9K
EURGBPxx 701
EURUSDxx 7.1K
USDCADxx 1.1K
EURAUDxx 4.4K
AUDUSDxx 1.2K
CADCHFxx 329
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSDxx 27K
AUDCADxx 43K
EURGBPxx 9.6K
EURUSDxx 79K
USDCADxx 29K
EURAUDxx 137
AUDUSDxx 17K
CADCHFxx 4.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 132.05 USD
Pior negociação: -222 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 24
Máximo lucro consecutivo: +1 054.00 USD
Máxima perda consecutiva: -1 905.23 USD

Portifólio Nova York

 

Caro investidor,

 

Apresentamos o Portfólio Nova York da MyRobotMT5, um conjunto altamente sofisticado de estratégias automatizadas, projetado para proporcionar desempenho consistente e segurança nas operações. Nosso portfólio é fruto de anos de pesquisa e desenvolvimento, garantindo uma abordagem robusta para enfrentar os mais variados cenários do mercado.

 

Diferencial: Inteligência Artificial para Decisões Precisas As estratégias que compõem o Portfólio Nova York são estruturadas com inteligência artificial, o que proporciona uma série de benefícios. Os algoritmos aprenderam com diversos padrões de mercado ao longo dos anos, permitindo uma tomada de decisão mais eficiente, adaptável e precisa. Isso aumenta a resiliência do portfólio e melhora a previsibilidade dos resultados.

 

Resumo do portfólio:

  • 26 estratégias treinadas com dados de 2010 a 2017 e testadas de 2017 a 2025
  • Diversificação em 8 pares de moedas para maior resiliência e segurança
  • Estudos aprofundados de performance, previsibilidade, risco e exposição

Perfis de operação e requisitos de saldo:

Parâmetros estatísticos do portfólio:

  • Drawdown máximo histórico: $10K;
  • Perda máxima projetada e aferida em testes: $10K;
  • Operações simultâneas: Até 250;
  • Exposição máxima: 15 lotes
  • Deve-se calcular se o saldo para operação comporta o número de lotes/alavancagem;
  • Proteção integrada: Stop loss pré-definido e desligamento automático do robô ao atingir o limite de perda;
  • Para operações em CONTA CENTS, deve-se calcular o saldo mínimo proporcional;

 

Importante: Para que o portfólio funcione com sua máxima eficiência, é fundamental que ele esteja sempre ligado e operando sem interferências. As flutuações de saldo fazem parte da estratégia e foram consideradas no desenvolvimento do sistema, garantindo uma gestão inteligente mesmo em cenários adversos.

 

A oportunidade está aqui! Não perca a chance de maximizar seus resultados no Forex!

 

Atenciosamente, Equipe MyRobotMT5

 


2025.06.25 12:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.08 23:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
