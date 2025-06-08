SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / MyRobotMT5 Portifolio Nova York
Everton Stefanello Cadore

MyRobotMT5 Portifolio Nova York

Everton Stefanello Cadore
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
37 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 18%
4xCube-MT5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 405
Gewinntrades:
1 510 (62.78%)
Verlusttrades:
895 (37.21%)
Bester Trade:
1 132.05 USD
Schlechtester Trade:
-222.36 USD
Bruttoprofit:
35 700.46 USD (535 108 pips)
Bruttoverlust:
-17 454.18 USD (326 557 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (1 054.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 366.06 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.99%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
7.31
Long-Positionen:
789 (32.81%)
Short-Positionen:
1 616 (67.19%)
Profit-Faktor:
2.05
Mathematische Gewinnerwartung:
7.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-1 905.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 905.23 USD (24)
Wachstum pro Monat :
0.55%
Jahresprognose:
6.69%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2 497.07 USD (2.28%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.28% (2 497.07 USD)
Kapital:
5.66% (6 195.53 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSDxx 517
AUDCADxx 490
EURGBPxx 467
EURUSDxx 409
USDCADxx 202
EURAUDxx 145
AUDUSDxx 126
CADCHFxx 49
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSDxx 1.6K
AUDCADxx 1.8K
EURGBPxx 690
EURUSDxx 7.1K
USDCADxx 1.1K
EURAUDxx 4.4K
AUDUSDxx 1.2K
CADCHFxx 329
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSDxx 27K
AUDCADxx 42K
EURGBPxx 9.5K
EURUSDxx 79K
USDCADxx 28K
EURAUDxx 137
AUDUSDxx 17K
CADCHFxx 4.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 132.05 USD
Schlechtester Trade: -222 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 24
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 054.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 905.23 USD

Portifólio Nova York

 

Caro investidor,

 

Apresentamos o Portfólio Nova York da MyRobotMT5, um conjunto altamente sofisticado de estratégias automatizadas, projetado para proporcionar desempenho consistente e segurança nas operações. Nosso portfólio é fruto de anos de pesquisa e desenvolvimento, garantindo uma abordagem robusta para enfrentar os mais variados cenários do mercado.

 

Diferencial: Inteligência Artificial para Decisões Precisas As estratégias que compõem o Portfólio Nova York são estruturadas com inteligência artificial, o que proporciona uma série de benefícios. Os algoritmos aprenderam com diversos padrões de mercado ao longo dos anos, permitindo uma tomada de decisão mais eficiente, adaptável e precisa. Isso aumenta a resiliência do portfólio e melhora a previsibilidade dos resultados.

 

Resumo do portfólio:

  • 26 estratégias treinadas com dados de 2010 a 2017 e testadas de 2017 a 2025
  • Diversificação em 8 pares de moedas para maior resiliência e segurança
  • Estudos aprofundados de performance, previsibilidade, risco e exposição

Perfis de operação e requisitos de saldo:

Parâmetros estatísticos do portfólio:

  • Drawdown máximo histórico: $10K;
  • Perda máxima projetada e aferida em testes: $10K;
  • Operações simultâneas: Até 250;
  • Exposição máxima: 15 lotes
  • Deve-se calcular se o saldo para operação comporta o número de lotes/alavancagem;
  • Proteção integrada: Stop loss pré-definido e desligamento automático do robô ao atingir o limite de perda;
  • Para operações em CONTA CENTS, deve-se calcular o saldo mínimo proporcional;

 

Importante: Para que o portfólio funcione com sua máxima eficiência, é fundamental que ele esteja sempre ligado e operando sem interferências. As flutuações de saldo fazem parte da estratégia e foram consideradas no desenvolvimento do sistema, garantindo uma gestão inteligente mesmo em cenários adversos.

 

A oportunidade está aqui! Não perca a chance de maximizar seus resultados no Forex!

 

Atenciosamente, Equipe MyRobotMT5

 


Keine Bewertungen
2025.06.25 12:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.08 23:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
