시그널 / MetaTrader 5 / MyRobotMT5 Portifolio Nova York
Everton Stefanello Cadore

MyRobotMT5 Portifolio Nova York

Everton Stefanello Cadore
0 리뷰
안정성
38
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 19%
4xCube-MT5
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 446
이익 거래:
1 533 (62.67%)
손실 거래:
913 (37.33%)
최고의 거래:
1 132.05 USD
최악의 거래:
-222.36 USD
총 수익:
36 098.79 USD (543 918 pips)
총 손실:
-17 602.40 USD (330 060 pips)
연속 최대 이익:
21 (1 054.00 USD)
연속 최대 이익:
1 366.06 USD (4)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.99%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
98
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
7.41
롱(주식매수):
804 (32.87%)
숏(주식차입매도):
1 642 (67.13%)
수익 요인:
2.05
기대수익:
7.56 USD
평균 이익:
23.55 USD
평균 손실:
-19.28 USD
연속 최대 손실:
24 (-1 905.23 USD)
연속 최대 손실:
-1 905.23 USD (24)
월별 성장률:
0.72%
연간 예측:
8.75%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
2 497.07 USD (2.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.28% (2 497.07 USD)
자본금별:
5.66% (6 195.53 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSDxx 528
AUDCADxx 492
EURGBPxx 473
EURUSDxx 416
USDCADxx 209
EURAUDxx 152
AUDUSDxx 127
CADCHFxx 49
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSDxx 1.6K
AUDCADxx 1.8K
EURGBPxx 670
EURUSDxx 7.2K
USDCADxx 1.1K
EURAUDxx 4.6K
AUDUSDxx 1.2K
CADCHFxx 329
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSDxx 27K
AUDCADxx 42K
EURGBPxx 9.2K
EURUSDxx 81K
USDCADxx 29K
EURAUDxx 3.4K
AUDUSDxx 17K
CADCHFxx 4.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 132.05 USD
최악의 거래: -222 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 24
연속 최대 이익: +1 054.00 USD
연속 최대 손실: -1 905.23 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Portifólio Nova York

 

Caro investidor,

 

Apresentamos o Portfólio Nova York da MyRobotMT5, um conjunto altamente sofisticado de estratégias automatizadas, projetado para proporcionar desempenho consistente e segurança nas operações. Nosso portfólio é fruto de anos de pesquisa e desenvolvimento, garantindo uma abordagem robusta para enfrentar os mais variados cenários do mercado.

 

Diferencial: Inteligência Artificial para Decisões Precisas As estratégias que compõem o Portfólio Nova York são estruturadas com inteligência artificial, o que proporciona uma série de benefícios. Os algoritmos aprenderam com diversos padrões de mercado ao longo dos anos, permitindo uma tomada de decisão mais eficiente, adaptável e precisa. Isso aumenta a resiliência do portfólio e melhora a previsibilidade dos resultados.

 

Resumo do portfólio:

  • 26 estratégias treinadas com dados de 2010 a 2017 e testadas de 2017 a 2025
  • Diversificação em 8 pares de moedas para maior resiliência e segurança
  • Estudos aprofundados de performance, previsibilidade, risco e exposição

Perfis de operação e requisitos de saldo:

Parâmetros estatísticos do portfólio:

  • Drawdown máximo histórico: $10K;
  • Perda máxima projetada e aferida em testes: $10K;
  • Operações simultâneas: Até 250;
  • Exposição máxima: 15 lotes
  • Deve-se calcular se o saldo para operação comporta o número de lotes/alavancagem;
  • Proteção integrada: Stop loss pré-definido e desligamento automático do robô ao atingir o limite de perda;
  • Para operações em CONTA CENTS, deve-se calcular o saldo mínimo proporcional;

 

Importante: Para que o portfólio funcione com sua máxima eficiência, é fundamental que ele esteja sempre ligado e operando sem interferências. As flutuações de saldo fazem parte da estratégia e foram consideradas no desenvolvimento do sistema, garantindo uma gestão inteligente mesmo em cenários adversos.

 

A oportunidade está aqui! Não perca a chance de maximizar seus resultados no Forex!

 

Atenciosamente, Equipe MyRobotMT5

 


리뷰 없음
2025.06.25 12:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.08 23:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
