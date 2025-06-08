- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSDxx
|375
|AUDCADxx
|332
|EURGBPxx
|318
|EURUSDxx
|268
|USDCADxx
|141
|EURAUDxx
|87
|AUDUSDxx
|86
|CADCHFxx
|31
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSDxx
|718
|AUDCADxx
|1.3K
|EURGBPxx
|216
|EURUSDxx
|5.8K
|USDCADxx
|893
|EURAUDxx
|3K
|AUDUSDxx
|1K
|CADCHFxx
|294
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSDxx
|12K
|AUDCADxx
|28K
|EURGBPxx
|3.5K
|EURUSDxx
|66K
|USDCADxx
|22K
|EURAUDxx
|195
|AUDUSDxx
|14K
|CADCHFxx
|4.5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Portifólio Nova York
Caro investidor,
Apresentamos o Portfólio Nova York da MyRobotMT5, um conjunto altamente sofisticado de estratégias automatizadas, projetado para proporcionar desempenho consistente e segurança nas operações. Nosso portfólio é fruto de anos de pesquisa e desenvolvimento, garantindo uma abordagem robusta para enfrentar os mais variados cenários do mercado.
Diferencial: Inteligência Artificial para Decisões Precisas As estratégias que compõem o Portfólio Nova York são estruturadas com inteligência artificial, o que proporciona uma série de benefícios. Os algoritmos aprenderam com diversos padrões de mercado ao longo dos anos, permitindo uma tomada de decisão mais eficiente, adaptável e precisa. Isso aumenta a resiliência do portfólio e melhora a previsibilidade dos resultados.
Resumo do portfólio:
- 26 estratégias treinadas com dados de 2010 a 2017 e testadas de 2017 a 2025
- Diversificação em 8 pares de moedas para maior resiliência e segurança
- Estudos aprofundados de performance, previsibilidade, risco e exposição
Perfis de operação e requisitos de saldo:
- Conservador: Depósito mínimo de $28K | Lucro médio 10% ao mês | Retorno médio mensal 10% / DD 35%;
- Moderado: Depósito mínimo de $18K | Lucro médio 14% ao mês | Retorno médio mensal 15% / DD 55%;
- Agressivo: Depósito mínimo de $14K | Lucro médio 20% ao mês | Retorno médio mensal 20% / DD 70%;
- Saldos projetados para CONTA STANDARD com lote mínimo de 0,01;
Parâmetros estatísticos do portfólio:
- Drawdown máximo histórico: $10K;
- Perda máxima projetada e aferida em testes: $10K;
- Operações simultâneas: Até 250;
- Exposição máxima: 15 lotes
- Deve-se calcular se o saldo para operação comporta o número de lotes/alavancagem;
- Proteção integrada: Stop loss pré-definido e desligamento automático do robô ao atingir o limite de perda;
- Para operações em CONTA CENTS, deve-se calcular o saldo mínimo proporcional;
Importante: Para que o portfólio funcione com sua máxima eficiência, é fundamental que ele esteja sempre ligado e operando sem interferências. As flutuações de saldo fazem parte da estratégia e foram consideradas no desenvolvimento do sistema, garantindo uma gestão inteligente mesmo em cenários adversos.
A oportunidade está aqui! Não perca a chance de maximizar seus resultados no Forex!
Atenciosamente, Equipe MyRobotMT5
