SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MyRobotMT5 Portifolio Nova York
Everton Stefanello Cadore

MyRobotMT5 Portifolio Nova York

Everton Stefanello Cadore
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 13%
4xCube-MT5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 638
Profit Trade:
1 055 (64.40%)
Loss Trade:
583 (35.59%)
Best Trade:
1 132.05 USD
Worst Trade:
-222.36 USD
Profitto lordo:
26 068.96 USD (379 897 pips)
Perdita lorda:
-12 949.17 USD (230 665 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (308.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 366.06 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.99%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
93
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.25
Long Trade:
540 (32.97%)
Short Trade:
1 098 (67.03%)
Fattore di profitto:
2.01
Profitto previsto:
8.01 USD
Profitto medio:
24.71 USD
Perdita media:
-22.21 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-1 905.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 905.23 USD (24)
Crescita mensile:
1.01%
Previsione annuale:
12.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 497.07 USD (2.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.28% (2 497.07 USD)
Per equità:
5.66% (6 195.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDxx 375
AUDCADxx 332
EURGBPxx 318
EURUSDxx 268
USDCADxx 141
EURAUDxx 87
AUDUSDxx 86
CADCHFxx 31
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDxx 718
AUDCADxx 1.3K
EURGBPxx 216
EURUSDxx 5.8K
USDCADxx 893
EURAUDxx 3K
AUDUSDxx 1K
CADCHFxx 294
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDxx 12K
AUDCADxx 28K
EURGBPxx 3.5K
EURUSDxx 66K
USDCADxx 22K
EURAUDxx 195
AUDUSDxx 14K
CADCHFxx 4.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 132.05 USD
Worst Trade: -222 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +308.91 USD
Massima perdita consecutiva: -1 905.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Portifólio Nova York

 

Caro investidor,

 

Apresentamos o Portfólio Nova York da MyRobotMT5, um conjunto altamente sofisticado de estratégias automatizadas, projetado para proporcionar desempenho consistente e segurança nas operações. Nosso portfólio é fruto de anos de pesquisa e desenvolvimento, garantindo uma abordagem robusta para enfrentar os mais variados cenários do mercado.

 

Diferencial: Inteligência Artificial para Decisões Precisas As estratégias que compõem o Portfólio Nova York são estruturadas com inteligência artificial, o que proporciona uma série de benefícios. Os algoritmos aprenderam com diversos padrões de mercado ao longo dos anos, permitindo uma tomada de decisão mais eficiente, adaptável e precisa. Isso aumenta a resiliência do portfólio e melhora a previsibilidade dos resultados.

 

Resumo do portfólio:

  • 26 estratégias treinadas com dados de 2010 a 2017 e testadas de 2017 a 2025
  • Diversificação em 8 pares de moedas para maior resiliência e segurança
  • Estudos aprofundados de performance, previsibilidade, risco e exposição

Perfis de operação e requisitos de saldo:

Parâmetros estatísticos do portfólio:

  • Drawdown máximo histórico: $10K;
  • Perda máxima projetada e aferida em testes: $10K;
  • Operações simultâneas: Até 250;
  • Exposição máxima: 15 lotes
  • Deve-se calcular se o saldo para operação comporta o número de lotes/alavancagem;
  • Proteção integrada: Stop loss pré-definido e desligamento automático do robô ao atingir o limite de perda;
  • Para operações em CONTA CENTS, deve-se calcular o saldo mínimo proporcional;

 

Importante: Para que o portfólio funcione com sua máxima eficiência, é fundamental que ele esteja sempre ligado e operando sem interferências. As flutuações de saldo fazem parte da estratégia e foram consideradas no desenvolvimento do sistema, garantindo uma gestão inteligente mesmo em cenários adversos.

 

A oportunidade está aqui! Não perca a chance de maximizar seus resultados no Forex!

 

Atenciosamente, Equipe MyRobotMT5

 


Non ci sono recensioni
2025.06.25 12:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.08 23:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MyRobotMT5 Portifolio Nova York
50USD al mese
13%
0
0
USD
113K
USD
24
100%
1 638
64%
100%
2.01
8.01
USD
6%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.