信号部分
信号 / MetaTrader 5 / MyRobotMT5 Portifolio Nova York
Everton Stefanello Cadore

MyRobotMT5 Portifolio Nova York

Everton Stefanello Cadore
0条评论
可靠性
37
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 18%
4xCube-MT5
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 392
盈利交易:
1 505 (62.91%)
亏损交易:
887 (37.08%)
最好交易:
1 132.05 USD
最差交易:
-222.36 USD
毛利:
35 669.70 USD (534 019 pips)
毛利亏损:
-17 412.66 USD (325 581 pips)
最大连续赢利:
21 (1 054.00 USD)
最大连续盈利:
1 366.06 USD (4)
夏普比率:
0.17
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.99%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
46
平均持有时间:
3 天
采收率:
7.31
长期交易:
783 (32.73%)
短期交易:
1 609 (67.27%)
利润因子:
2.05
预期回报:
7.63 USD
平均利润:
23.70 USD
平均损失:
-19.63 USD
最大连续失误:
24 (-1 905.23 USD)
最大连续亏损:
-1 905.23 USD (24)
每月增长:
0.52%
年度预测:
6.63%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2 497.07 USD (2.28%)
相对跌幅:
结余:
2.28% (2 497.07 USD)
净值:
5.66% (6 195.53 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSDxx 517
AUDCADxx 485
EURGBPxx 464
EURUSDxx 408
USDCADxx 201
EURAUDxx 144
AUDUSDxx 124
CADCHFxx 49
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSDxx 1.6K
AUDCADxx 1.9K
EURGBPxx 702
EURUSDxx 7.1K
USDCADxx 1.1K
EURAUDxx 4.4K
AUDUSDxx 1.2K
CADCHFxx 329
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSDxx 27K
AUDCADxx 43K
EURGBPxx 9.6K
EURUSDxx 79K
USDCADxx 29K
EURAUDxx -763
AUDUSDxx 17K
CADCHFxx 4.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 132.05 USD
最差交易: -222 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 24
最大连续盈利: +1 054.00 USD
最大连续亏损: -1 905.23 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Portifólio Nova York

 

Caro investidor,

 

Apresentamos o Portfólio Nova York da MyRobotMT5, um conjunto altamente sofisticado de estratégias automatizadas, projetado para proporcionar desempenho consistente e segurança nas operações. Nosso portfólio é fruto de anos de pesquisa e desenvolvimento, garantindo uma abordagem robusta para enfrentar os mais variados cenários do mercado.

 

Diferencial: Inteligência Artificial para Decisões Precisas As estratégias que compõem o Portfólio Nova York são estruturadas com inteligência artificial, o que proporciona uma série de benefícios. Os algoritmos aprenderam com diversos padrões de mercado ao longo dos anos, permitindo uma tomada de decisão mais eficiente, adaptável e precisa. Isso aumenta a resiliência do portfólio e melhora a previsibilidade dos resultados.

 

Resumo do portfólio:

  • 26 estratégias treinadas com dados de 2010 a 2017 e testadas de 2017 a 2025
  • Diversificação em 8 pares de moedas para maior resiliência e segurança
  • Estudos aprofundados de performance, previsibilidade, risco e exposição

Perfis de operação e requisitos de saldo:

Parâmetros estatísticos do portfólio:

  • Drawdown máximo histórico: $10K;
  • Perda máxima projetada e aferida em testes: $10K;
  • Operações simultâneas: Até 250;
  • Exposição máxima: 15 lotes
  • Deve-se calcular se o saldo para operação comporta o número de lotes/alavancagem;
  • Proteção integrada: Stop loss pré-definido e desligamento automático do robô ao atingir o limite de perda;
  • Para operações em CONTA CENTS, deve-se calcular o saldo mínimo proporcional;

 

Importante: Para que o portfólio funcione com sua máxima eficiência, é fundamental que ele esteja sempre ligado e operando sem interferências. As flutuações de saldo fazem parte da estratégia e foram consideradas no desenvolvimento do sistema, garantindo uma gestão inteligente mesmo em cenários adversos.

 

A oportunidade está aqui! Não perca a chance de maximizar seus resultados no Forex!

 

Atenciosamente, Equipe MyRobotMT5

 


没有评论
2025.06.25 12:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.08 23:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
MyRobotMT5 Portifolio Nova York
每月50 USD
18%
0
0
USD
118K
USD
37
100%
2 392
62%
100%
2.04
7.63
USD
6%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载