Portifólio Nova York

Caro investidor,

Apresentamos o Portfólio Nova York da MyRobotMT5, um conjunto altamente sofisticado de estratégias automatizadas, projetado para proporcionar desempenho consistente e segurança nas operações. Nosso portfólio é fruto de anos de pesquisa e desenvolvimento, garantindo uma abordagem robusta para enfrentar os mais variados cenários do mercado.

Diferencial: Inteligência Artificial para Decisões Precisas As estratégias que compõem o Portfólio Nova York são estruturadas com inteligência artificial, o que proporciona uma série de benefícios. Os algoritmos aprenderam com diversos padrões de mercado ao longo dos anos, permitindo uma tomada de decisão mais eficiente, adaptável e precisa. Isso aumenta a resiliência do portfólio e melhora a previsibilidade dos resultados.

Resumo do portfólio:

26 estratégias treinadas com dados de 2010 a 2017 e testadas de 2017 a 2025

Diversificação em 8 pares de moedas para maior resiliência e segurança

Estudos aprofundados de performance, previsibilidade, risco e exposição

Perfis de operação e requisitos de saldo:

Conservador: Depósito mínimo de $28K | Lucro médio 10% ao mês | Retorno médio mensal 10% / DD 35%;

Moderado: Depósito mínimo de $18K | Lucro médio 14% ao mês | Retorno médio mensal 15% / DD 55%;

Agressivo: Depósito mínimo de $14K | Lucro médio 20% ao mês | Retorno médio mensal 20% / DD 70%;

Saldos projetados para CONTA STANDARD com lote mínimo de 0,01;

Parâmetros estatísticos do portfólio:

Drawdown máximo histórico: $10K;

Perda máxima projetada e aferida em testes: $10K;

Operações simultâneas: Até 250;

Exposição máxima: 15 lotes

Deve-se calcular se o saldo para operação comporta o número de lotes/alavancagem;

Proteção integrada: Stop loss pré-definido e desligamento automático do robô ao atingir o limite de perda;

Para operações em CONTA CENTS, deve-se calcular o saldo mínimo proporcional;

Importante: Para que o portfólio funcione com sua máxima eficiência, é fundamental que ele esteja sempre ligado e operando sem interferências. As flutuações de saldo fazem parte da estratégia e foram consideradas no desenvolvimento do sistema, garantindo uma gestão inteligente mesmo em cenários adversos.

A oportunidade está aqui! Não perca a chance de maximizar seus resultados no Forex!

Atenciosamente, Equipe MyRobotMT5



