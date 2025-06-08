СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MyRobotMT5 Portifolio Nova York
Everton Stefanello Cadore

MyRobotMT5 Portifolio Nova York

Everton Stefanello Cadore
0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 18%
4xCube-MT5
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 391
Прибыльных трейдов:
1 505 (62.94%)
Убыточных трейдов:
886 (37.06%)
Лучший трейд:
1 132.05 USD
Худший трейд:
-222.36 USD
Общая прибыль:
35 669.70 USD (533 984 pips)
Общий убыток:
-17 412.63 USD (325 581 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (1 054.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 366.06 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.99%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
7.31
Длинных трейдов:
783 (32.75%)
Коротких трейдов:
1 608 (67.25%)
Профит фактор:
2.05
Мат. ожидание:
7.64 USD
Средняя прибыль:
23.70 USD
Средний убыток:
-19.65 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-1 905.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 905.23 USD (24)
Прирост в месяц:
0.55%
Годовой прогноз:
6.63%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 497.07 USD (2.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.28% (2 497.07 USD)
По эквити:
5.66% (6 195.53 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDxx 517
AUDCADxx 484
EURGBPxx 464
EURUSDxx 408
USDCADxx 201
EURAUDxx 144
AUDUSDxx 124
CADCHFxx 49
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDxx 1.6K
AUDCADxx 1.9K
EURGBPxx 702
EURUSDxx 7.1K
USDCADxx 1.1K
EURAUDxx 4.4K
AUDUSDxx 1.2K
CADCHFxx 329
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDxx 27K
AUDCADxx 43K
EURGBPxx 9.6K
EURUSDxx 79K
USDCADxx 29K
EURAUDxx -763
AUDUSDxx 17K
CADCHFxx 4.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 132.05 USD
Худший трейд: -222 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 24
Макс. прибыль в серии: +1 054.00 USD
Макс. убыток в серии: -1 905.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Portifólio Nova York

 

Caro investidor,

 

Apresentamos o Portfólio Nova York da MyRobotMT5, um conjunto altamente sofisticado de estratégias automatizadas, projetado para proporcionar desempenho consistente e segurança nas operações. Nosso portfólio é fruto de anos de pesquisa e desenvolvimento, garantindo uma abordagem robusta para enfrentar os mais variados cenários do mercado.

 

Diferencial: Inteligência Artificial para Decisões Precisas As estratégias que compõem o Portfólio Nova York são estruturadas com inteligência artificial, o que proporciona uma série de benefícios. Os algoritmos aprenderam com diversos padrões de mercado ao longo dos anos, permitindo uma tomada de decisão mais eficiente, adaptável e precisa. Isso aumenta a resiliência do portfólio e melhora a previsibilidade dos resultados.

 

Resumo do portfólio:

  • 26 estratégias treinadas com dados de 2010 a 2017 e testadas de 2017 a 2025
  • Diversificação em 8 pares de moedas para maior resiliência e segurança
  • Estudos aprofundados de performance, previsibilidade, risco e exposição

Perfis de operação e requisitos de saldo:

Parâmetros estatísticos do portfólio:

  • Drawdown máximo histórico: $10K;
  • Perda máxima projetada e aferida em testes: $10K;
  • Operações simultâneas: Até 250;
  • Exposição máxima: 15 lotes
  • Deve-se calcular se o saldo para operação comporta o número de lotes/alavancagem;
  • Proteção integrada: Stop loss pré-definido e desligamento automático do robô ao atingir o limite de perda;
  • Para operações em CONTA CENTS, deve-se calcular o saldo mínimo proporcional;

 

Importante: Para que o portfólio funcione com sua máxima eficiência, é fundamental que ele esteja sempre ligado e operando sem interferências. As flutuações de saldo fazem parte da estratégia e foram consideradas no desenvolvimento do sistema, garantindo uma gestão inteligente mesmo em cenários adversos.

 

A oportunidade está aqui! Não perca a chance de maximizar seus resultados no Forex!

 

Atenciosamente, Equipe MyRobotMT5

 


Нет отзывов
2025.06.25 12:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.08 23:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MyRobotMT5 Portifolio Nova York
50 USD в месяц
18%
0
0
USD
118K
USD
37
100%
2 391
62%
100%
2.04
7.64
USD
6%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.