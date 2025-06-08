SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / MyRobotMT5 Portifolio Nova York
Everton Stefanello Cadore

MyRobotMT5 Portifolio Nova York

Everton Stefanello Cadore
0 comentarios
Fiabilidad
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 18%
4xCube-MT5
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 397
Transacciones Rentables:
1 508 (62.91%)
Transacciones Irrentables:
889 (37.09%)
Mejor transacción:
1 132.05 USD
Peor transacción:
-222.36 USD
Beneficio Bruto:
35 696.10 USD (534 991 pips)
Pérdidas Brutas:
-17 416.77 USD (325 668 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (1 054.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 366.06 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.99%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
44
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
7.32
Transacciones Largas:
785 (32.75%)
Transacciones Cortas:
1 612 (67.25%)
Factor de Beneficio:
2.05
Beneficio Esperado:
7.63 USD
Beneficio medio:
23.67 USD
Pérdidas medias:
-19.59 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-1 905.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 905.23 USD (24)
Crecimiento al mes:
0.52%
Pronóstico anual:
6.21%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2 497.07 USD (2.28%)
Reducción relativa:
De balance:
2.28% (2 497.07 USD)
De fondos:
5.66% (6 195.53 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSDxx 517
AUDCADxx 487
EURGBPxx 465
EURUSDxx 408
USDCADxx 201
EURAUDxx 145
AUDUSDxx 125
CADCHFxx 49
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSDxx 1.6K
AUDCADxx 1.9K
EURGBPxx 701
EURUSDxx 7.1K
USDCADxx 1.1K
EURAUDxx 4.4K
AUDUSDxx 1.2K
CADCHFxx 329
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSDxx 27K
AUDCADxx 43K
EURGBPxx 9.6K
EURUSDxx 79K
USDCADxx 29K
EURAUDxx 137
AUDUSDxx 17K
CADCHFxx 4.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 132.05 USD
Peor transacción: -222 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 24
Beneficio máximo consecutivo: +1 054.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 905.23 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Portifólio Nova York

 

Caro investidor,

 

Apresentamos o Portfólio Nova York da MyRobotMT5, um conjunto altamente sofisticado de estratégias automatizadas, projetado para proporcionar desempenho consistente e segurança nas operações. Nosso portfólio é fruto de anos de pesquisa e desenvolvimento, garantindo uma abordagem robusta para enfrentar os mais variados cenários do mercado.

 

Diferencial: Inteligência Artificial para Decisões Precisas As estratégias que compõem o Portfólio Nova York são estruturadas com inteligência artificial, o que proporciona uma série de benefícios. Os algoritmos aprenderam com diversos padrões de mercado ao longo dos anos, permitindo uma tomada de decisão mais eficiente, adaptável e precisa. Isso aumenta a resiliência do portfólio e melhora a previsibilidade dos resultados.

 

Resumo do portfólio:

  • 26 estratégias treinadas com dados de 2010 a 2017 e testadas de 2017 a 2025
  • Diversificação em 8 pares de moedas para maior resiliência e segurança
  • Estudos aprofundados de performance, previsibilidade, risco e exposição

Perfis de operação e requisitos de saldo:

Parâmetros estatísticos do portfólio:

  • Drawdown máximo histórico: $10K;
  • Perda máxima projetada e aferida em testes: $10K;
  • Operações simultâneas: Até 250;
  • Exposição máxima: 15 lotes
  • Deve-se calcular se o saldo para operação comporta o número de lotes/alavancagem;
  • Proteção integrada: Stop loss pré-definido e desligamento automático do robô ao atingir o limite de perda;
  • Para operações em CONTA CENTS, deve-se calcular o saldo mínimo proporcional;

 

Importante: Para que o portfólio funcione com sua máxima eficiência, é fundamental que ele esteja sempre ligado e operando sem interferências. As flutuações de saldo fazem parte da estratégia e foram consideradas no desenvolvimento do sistema, garantindo uma gestão inteligente mesmo em cenários adversos.

 

A oportunidade está aqui! Não perca a chance de maximizar seus resultados no Forex!

 

Atenciosamente, Equipe MyRobotMT5

 


No hay comentarios
2025.06.25 12:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.08 23:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MyRobotMT5 Portifolio Nova York
50 USD al mes
18%
0
0
USD
118K
USD
37
100%
2 397
62%
100%
2.04
7.63
USD
6%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.