|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSDxx
|517
|AUDCADxx
|487
|EURGBPxx
|465
|EURUSDxx
|408
|USDCADxx
|201
|EURAUDxx
|145
|AUDUSDxx
|125
|CADCHFxx
|49
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSDxx
|1.6K
|AUDCADxx
|1.9K
|EURGBPxx
|701
|EURUSDxx
|7.1K
|USDCADxx
|1.1K
|EURAUDxx
|4.4K
|AUDUSDxx
|1.2K
|CADCHFxx
|329
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSDxx
|27K
|AUDCADxx
|43K
|EURGBPxx
|9.6K
|EURUSDxx
|79K
|USDCADxx
|29K
|EURAUDxx
|137
|AUDUSDxx
|17K
|CADCHFxx
|4.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Portifólio Nova York
Caro investidor,
Apresentamos o Portfólio Nova York da MyRobotMT5, um conjunto altamente sofisticado de estratégias automatizadas, projetado para proporcionar desempenho consistente e segurança nas operações. Nosso portfólio é fruto de anos de pesquisa e desenvolvimento, garantindo uma abordagem robusta para enfrentar os mais variados cenários do mercado.
Diferencial: Inteligência Artificial para Decisões Precisas As estratégias que compõem o Portfólio Nova York são estruturadas com inteligência artificial, o que proporciona uma série de benefícios. Os algoritmos aprenderam com diversos padrões de mercado ao longo dos anos, permitindo uma tomada de decisão mais eficiente, adaptável e precisa. Isso aumenta a resiliência do portfólio e melhora a previsibilidade dos resultados.
Resumo do portfólio:
- 26 estratégias treinadas com dados de 2010 a 2017 e testadas de 2017 a 2025
- Diversificação em 8 pares de moedas para maior resiliência e segurança
- Estudos aprofundados de performance, previsibilidade, risco e exposição
Perfis de operação e requisitos de saldo:
- Conservador: Depósito mínimo de $28K | Lucro médio 10% ao mês | Retorno médio mensal 10% / DD 35%;
- Moderado: Depósito mínimo de $18K | Lucro médio 14% ao mês | Retorno médio mensal 15% / DD 55%;
- Agressivo: Depósito mínimo de $14K | Lucro médio 20% ao mês | Retorno médio mensal 20% / DD 70%;
- Saldos projetados para CONTA STANDARD com lote mínimo de 0,01;
Parâmetros estatísticos do portfólio:
- Drawdown máximo histórico: $10K;
- Perda máxima projetada e aferida em testes: $10K;
- Operações simultâneas: Até 250;
- Exposição máxima: 15 lotes
- Deve-se calcular se o saldo para operação comporta o número de lotes/alavancagem;
- Proteção integrada: Stop loss pré-definido e desligamento automático do robô ao atingir o limite de perda;
- Para operações em CONTA CENTS, deve-se calcular o saldo mínimo proporcional;
Importante: Para que o portfólio funcione com sua máxima eficiência, é fundamental que ele esteja sempre ligado e operando sem interferências. As flutuações de saldo fazem parte da estratégia e foram consideradas no desenvolvimento do sistema, garantindo uma gestão inteligente mesmo em cenários adversos.
A oportunidade está aqui! Não perca a chance de maximizar seus resultados no Forex!
Atenciosamente, Equipe MyRobotMT5
