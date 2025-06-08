SignalsSections
Everton Stefanello Cadore

MyRobotMT5 Portifolio Nova York

Everton Stefanello Cadore
0 reviews
Reliability
36 weeks
0 / 0 USD
Copy for 50 USD per month
growth since 2025 18%
4xCube-MT5
1:500
Trades:
2 389
Profit Trades:
1 503 (62.91%)
Loss Trades:
886 (37.09%)
Best trade:
1 132.05 USD
Worst trade:
-222.36 USD
Gross Profit:
35 663.10 USD (533 788 pips)
Gross Loss:
-17 412.63 USD (325 581 pips)
Maximum consecutive wins:
21 (1 054.00 USD)
Maximal consecutive profit:
1 366.06 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
1.99%
Latest trade:
32 minutes ago
Trades per week:
73
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
7.31
Long Trades:
783 (32.78%)
Short Trades:
1 606 (67.22%)
Profit Factor:
2.05
Expected Payoff:
7.64 USD
Average Profit:
23.73 USD
Average Loss:
-19.65 USD
Maximum consecutive losses:
24 (-1 905.23 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 905.23 USD (24)
Monthly growth:
0.61%
Annual Forecast:
7.40%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
2 497.07 USD (2.28%)
Relative drawdown:
By Balance:
2.28% (2 497.07 USD)
By Equity:
5.66% (6 195.53 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPUSDxx 516
AUDCADxx 483
EURGBPxx 464
EURUSDxx 408
USDCADxx 201
EURAUDxx 144
AUDUSDxx 124
CADCHFxx 49
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSDxx 1.6K
AUDCADxx 1.9K
EURGBPxx 702
EURUSDxx 7.1K
USDCADxx 1.1K
EURAUDxx 4.4K
AUDUSDxx 1.2K
CADCHFxx 329
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSDxx 27K
AUDCADxx 43K
EURGBPxx 9.6K
EURUSDxx 79K
USDCADxx 29K
EURAUDxx -763
AUDUSDxx 17K
CADCHFxx 4.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best trade: +1 132.05 USD
Worst trade: -222 USD
Maximum consecutive wins: 4
Maximum consecutive losses: 24
Maximal consecutive profit: +1 054.00 USD
Maximal consecutive loss: -1 905.23 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "4xCube-MT5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

Portifólio Nova York

 

Caro investidor,

 

Apresentamos o Portfólio Nova York da MyRobotMT5, um conjunto altamente sofisticado de estratégias automatizadas, projetado para proporcionar desempenho consistente e segurança nas operações. Nosso portfólio é fruto de anos de pesquisa e desenvolvimento, garantindo uma abordagem robusta para enfrentar os mais variados cenários do mercado.

 

Diferencial: Inteligência Artificial para Decisões Precisas As estratégias que compõem o Portfólio Nova York são estruturadas com inteligência artificial, o que proporciona uma série de benefícios. Os algoritmos aprenderam com diversos padrões de mercado ao longo dos anos, permitindo uma tomada de decisão mais eficiente, adaptável e precisa. Isso aumenta a resiliência do portfólio e melhora a previsibilidade dos resultados.

 

Resumo do portfólio:

  • 26 estratégias treinadas com dados de 2010 a 2017 e testadas de 2017 a 2025
  • Diversificação em 8 pares de moedas para maior resiliência e segurança
  • Estudos aprofundados de performance, previsibilidade, risco e exposição

Perfis de operação e requisitos de saldo:

Parâmetros estatísticos do portfólio:

  • Drawdown máximo histórico: $10K;
  • Perda máxima projetada e aferida em testes: $10K;
  • Operações simultâneas: Até 250;
  • Exposição máxima: 15 lotes
  • Deve-se calcular se o saldo para operação comporta o número de lotes/alavancagem;
  • Proteção integrada: Stop loss pré-definido e desligamento automático do robô ao atingir o limite de perda;
  • Para operações em CONTA CENTS, deve-se calcular o saldo mínimo proporcional;

 

Importante: Para que o portfólio funcione com sua máxima eficiência, é fundamental que ele esteja sempre ligado e operando sem interferências. As flutuações de saldo fazem parte da estratégia e foram consideradas no desenvolvimento do sistema, garantindo uma gestão inteligente mesmo em cenários adversos.

 

A oportunidade está aqui! Não perca a chance de maximizar seus resultados no Forex!

 

Atenciosamente, Equipe MyRobotMT5

 


No reviews
2025.06.25 12:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.08 23:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
