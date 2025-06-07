SinyallerBölümler
Mehdi Banazadeh

GoldMix

Mehdi Banazadeh
0 inceleme
228 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 -32%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 432
Kârla kapanan işlemler:
3 416 (77.07%)
Zararla kapanan işlemler:
1 016 (22.92%)
En iyi işlem:
1 349.34 AUD
En kötü işlem:
-199.53 AUD
Brüt kâr:
21 667.51 AUD (3 958 896 pips)
Brüt zarar:
-16 770.45 AUD (619 389 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
70 (156.55 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
1 958.30 AUD (13)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
4.42%
Maks. mevduat yükü:
92.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
146
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.71
Alış işlemleri:
2 259 (50.97%)
Satış işlemleri:
2 173 (49.03%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
1.10 AUD
Ortalama kâr:
6.34 AUD
Ortalama zarar:
-16.51 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-286.49 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-909.66 AUD (6)
Aylık büyüme:
-3.05%
Yıllık tahmin:
-37.03%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
268.87 AUD
Maksimum:
1 807.02 AUD (11.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.30% (-2 538.09 AUD)
Varlığa göre:
33.98% (367.75 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2005
AUDCAD 700
NZDCAD 665
AUDNZD 615
NZDUSD 167
GBPCHF 59
AUDUSD 40
USDCAD 25
EURUSD.a 24
GBPUSD 21
USDCHF.a 15
GBPUSD.a 14
EURUSD 14
EURGBP 14
USDCAD.a 12
AUDUSD.a 11
USDJPY.a 10
BTCUSD.a 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.7K
AUDCAD 689
NZDCAD 1K
AUDNZD 301
NZDUSD 355
GBPCHF 32
AUDUSD -317
USDCAD 18
EURUSD.a 56
GBPUSD 55
USDCHF.a 4
GBPUSD.a 22
EURUSD 34
EURGBP 21
USDCAD.a -104
AUDUSD.a -60
USDJPY.a -19
BTCUSD.a 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 7.3K
AUDCAD 22K
NZDCAD 45K
AUDNZD -18K
NZDUSD 32K
GBPCHF -6.1K
AUDUSD -28K
USDCAD 1.1K
EURUSD.a 2.5K
GBPUSD 5K
USDCHF.a 45
GBPUSD.a 1.2K
EURUSD 3.1K
EURGBP 870
USDCAD.a -6.3K
AUDUSD.a -3.4K
USDJPY.a -225
BTCUSD.a 5.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 349.34 AUD
En kötü işlem: -200 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +156.55 AUD
Maksimum ardışık zarar: -286.49 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.59 × 417
ICMarketsEU-MT5-5
0.62 × 3625
GMI3-Real
1.25 × 4
FusionMarkets-Live
1.33 × 216
JunoMarkets-Server
1.54 × 26
Pepperstone-MT5-Live01
2.20 × 459
OxSecurities-Live
2.70 × 369
Exness-MT5Real5
2.88 × 634
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
ForexClub-MT5 Real Server
4.00 × 5
Exness-MT5Real2
4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
4.45 × 143
EightcapGlobal-Live
4.67 × 6
VantageFX-Live
4.80 × 5
RoboForex-Pro
4.80 × 5
VantageInternational-Live 10
5.60 × 5
DerivSVG-Server
6.50 × 2
Exness-MT5Real32
6.71 × 164
LiteFinance-MT5-Live
6.81 × 58
EBCFinancialGroupKY-Live01
7.05 × 346
UltimaMarkets-Live 1
7.22 × 294
PUPrime-Live
7.71 × 7
Forex.com-Live 536
7.82 × 22
XMGlobalMU-MT5 6
8.90 × 20
5 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.02 18:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 17:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 15:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 01:39
No swaps are charged
2025.08.29 01:39
No swaps are charged
2025.08.29 01:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 06:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.20 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 15:42
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged
2025.07.10 15:18
No swaps are charged on the signal account
