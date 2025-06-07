信号部分
信号 / MetaTrader 5 / GoldMix
Mehdi Banazadeh

GoldMix

Mehdi Banazadeh
0条评论
243
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2021 -70%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
5 835
盈利交易:
4 344 (74.44%)
亏损交易:
1 491 (25.55%)
最好交易:
1 349.34 AUD
最差交易:
-199.53 AUD
毛利:
28 662.52 AUD (13 178 574 pips)
毛利亏损:
-24 186.93 AUD (861 486 pips)
最大连续赢利:
70 (156.55 AUD)
最大连续盈利:
1 958.30 AUD (13)
夏普比率:
0.03
交易活动:
6.47%
最大入金加载:
92.34%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.48
长期交易:
2 915 (49.96%)
短期交易:
2 920 (50.04%)
利润因子:
1.19
预期回报:
0.77 AUD
平均利润:
6.60 AUD
平均损失:
-16.22 AUD
最大连续失误:
23 (-286.49 AUD)
最大连续亏损:
-909.66 AUD (6)
每月增长:
-76.08%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
268.87 AUD
最大值:
1 807.02 AUD (11.22%)
相对跌幅:
结余:
90.13% (-2 657.48 AUD)
净值:
33.98% (367.75 AUD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 3366
AUDCAD 700
NZDCAD 665
AUDNZD 615
NZDUSD 167
GBPCHF 59
AUDUSD 40
USDCAD 25
EURUSD.a 24
GBPUSD 21
USDCHF.a 15
GBPUSD.a 14
EURUSD 14
EURGBP 14
USDCAD.a 12
AUDUSD.a 11
USDJPY.a 10
BTCUSD.a 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.4K
AUDCAD 689
NZDCAD 1K
AUDNZD 301
NZDUSD 355
GBPCHF 32
AUDUSD -317
USDCAD 18
EURUSD.a 56
GBPUSD 55
USDCHF.a 4
GBPUSD.a 22
EURUSD 34
EURGBP 21
USDCAD.a -104
AUDUSD.a -60
USDJPY.a -19
BTCUSD.a 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 5.4K
AUDCAD 22K
NZDCAD 45K
AUDNZD -18K
NZDUSD 32K
GBPCHF -6.1K
AUDUSD -28K
USDCAD 1.1K
EURUSD.a 2.5K
GBPUSD 5K
USDCHF.a 45
GBPUSD.a 1.2K
EURUSD 3.1K
EURGBP 870
USDCAD.a -6.3K
AUDUSD.a -3.4K
USDJPY.a -225
BTCUSD.a 5.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 349.34 AUD
最差交易: -200 AUD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +156.55 AUD
最大连续亏损: -286.49 AUD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsAU-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FBS-Real
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.50 × 34
ICMarketsSC-MT5-4
0.60 × 616
ICMarketsEU-MT5-5
0.63 × 3637
GMI3-Real
1.25 × 4
JunoMarkets-Live
1.60 × 5
FusionMarkets-Live
1.60 × 236
TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
2.21 × 461
xChief-MT5
2.31 × 16
OxSecurities-Live
2.70 × 369
JunoMarkets-Server
2.87 × 30
Exness-MT5Real5
2.88 × 634
TitanFX-MT5-01
2.95 × 405
Exness-MT5Real35
3.00 × 1
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
ForexClub-MT5 Real Server
4.00 × 5
Exness-MT5Real2
4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
4.45 × 143
EightcapGlobal-Live
4.67 × 6
VantageFX-Live
4.80 × 5
RoboForex-Pro
4.80 × 5
VantageInternational-Live 10
5.60 × 5
Exness-MT5Real32
6.39 × 308
14 更多...
没有评论
2026.01.07 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 03:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 00:42
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1658 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 00:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 14:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 23:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.06% of days out of 1613 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 03:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 08:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 07:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 00:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 18:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 17:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 15:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
GoldMix
每月30 USD
-70%
0
0
USD
1.1K
AUD
243
88%
5 835
74%
6%
1.18
0.77
AUD
90%
1:500
复制

