SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / GoldMix
Mehdi Banazadeh

GoldMix

Mehdi Banazadeh
0 avis
228 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 -33%
ICMarketsAU-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 422
Bénéfice trades:
3 409 (77.09%)
Perte trades:
1 013 (22.91%)
Meilleure transaction:
1 349.34 AUD
Pire transaction:
-199.53 AUD
Bénéfice brut:
21 618.89 AUD (3 957 171 pips)
Perte brute:
-16 762.59 AUD (618 931 pips)
Gains consécutifs maximales:
70 (156.55 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 958.30 AUD (13)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
4.42%
Charge de dépôt maximale:
92.34%
Dernier trade:
59 il y a des minutes
Trades par semaine:
137
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
2.69
Longs trades:
2 250 (50.88%)
Courts trades:
2 172 (49.12%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
1.10 AUD
Bénéfice moyen:
6.34 AUD
Perte moyenne:
-16.55 AUD
Pertes consécutives maximales:
23 (-286.49 AUD)
Perte consécutive maximale:
-909.66 AUD (6)
Croissance mensuelle:
-5.56%
Prévision annuelle:
-67.40%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
268.87 AUD
Maximal:
1 807.02 AUD (11.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
83.30% (-2 538.09 AUD)
Par fonds propres:
33.98% (367.75 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1995
AUDCAD 700
NZDCAD 665
AUDNZD 615
NZDUSD 167
GBPCHF 59
AUDUSD 40
USDCAD 25
EURUSD.a 24
GBPUSD 21
USDCHF.a 15
GBPUSD.a 14
EURUSD 14
EURGBP 14
USDCAD.a 12
AUDUSD.a 11
USDJPY.a 10
BTCUSD.a 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
AUDCAD 689
NZDCAD 1K
AUDNZD 301
NZDUSD 355
GBPCHF 32
AUDUSD -317
USDCAD 18
EURUSD.a 56
GBPUSD 55
USDCHF.a 4
GBPUSD.a 22
EURUSD 34
EURGBP 21
USDCAD.a -104
AUDUSD.a -60
USDJPY.a -19
BTCUSD.a 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 6K
AUDCAD 22K
NZDCAD 45K
AUDNZD -18K
NZDUSD 32K
GBPCHF -6.1K
AUDUSD -28K
USDCAD 1.1K
EURUSD.a 2.5K
GBPUSD 5K
USDCHF.a 45
GBPUSD.a 1.2K
EURUSD 3.1K
EURGBP 870
USDCAD.a -6.3K
AUDUSD.a -3.4K
USDJPY.a -225
BTCUSD.a 5.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 349.34 AUD
Pire transaction: -200 AUD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +156.55 AUD
Perte consécutive maximale: -286.49 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.60 × 414
ICMarketsEU-MT5-5
0.62 × 3625
JunoMarkets-Server
1.24 × 25
GMI3-Real
1.25 × 4
FusionMarkets-Live
1.37 × 216
Pepperstone-MT5-Live01
2.20 × 459
OxSecurities-Live
2.70 × 369
Exness-MT5Real5
2.88 × 634
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
ForexClub-MT5 Real Server
4.00 × 5
Exness-MT5Real2
4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
4.45 × 143
EightcapGlobal-Live
4.67 × 6
VantageFX-Live
4.80 × 5
RoboForex-Pro
4.80 × 5
VantageInternational-Live 10
5.60 × 5
DerivSVG-Server
6.50 × 2
Exness-MT5Real32
6.86 × 159
EBCFinancialGroupKY-Live01
7.05 × 346
LiteFinance-MT5-Live
7.15 × 53
UltimaMarkets-Live 1
7.22 × 294
PUPrime-Live
7.71 × 7
Forex.com-Live 536
7.82 × 22
XMGlobalMU-MT5 6
8.90 × 20
5 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.02 18:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 17:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 15:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 01:39
No swaps are charged
2025.08.29 01:39
No swaps are charged
2025.08.29 01:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 06:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.20 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 15:42
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged
2025.07.10 15:18
No swaps are charged on the signal account
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GoldMix
30 USD par mois
-33%
0
0
USD
1.5K
AUD
228
91%
4 422
77%
4%
1.28
1.10
AUD
83%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.