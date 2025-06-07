- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
4 422
Bénéfice trades:
3 409 (77.09%)
Perte trades:
1 013 (22.91%)
Meilleure transaction:
1 349.34 AUD
Pire transaction:
-199.53 AUD
Bénéfice brut:
21 618.89 AUD (3 957 171 pips)
Perte brute:
-16 762.59 AUD (618 931 pips)
Gains consécutifs maximales:
70 (156.55 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 958.30 AUD (13)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
4.42%
Charge de dépôt maximale:
92.34%
Dernier trade:
59 il y a des minutes
Trades par semaine:
137
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
2.69
Longs trades:
2 250 (50.88%)
Courts trades:
2 172 (49.12%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
1.10 AUD
Bénéfice moyen:
6.34 AUD
Perte moyenne:
-16.55 AUD
Pertes consécutives maximales:
23 (-286.49 AUD)
Perte consécutive maximale:
-909.66 AUD (6)
Croissance mensuelle:
-5.56%
Prévision annuelle:
-67.40%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
268.87 AUD
Maximal:
1 807.02 AUD (11.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
83.30% (-2 538.09 AUD)
Par fonds propres:
33.98% (367.75 AUD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1995
|AUDCAD
|700
|NZDCAD
|665
|AUDNZD
|615
|NZDUSD
|167
|GBPCHF
|59
|AUDUSD
|40
|USDCAD
|25
|EURUSD.a
|24
|GBPUSD
|21
|USDCHF.a
|15
|GBPUSD.a
|14
|EURUSD
|14
|EURGBP
|14
|USDCAD.a
|12
|AUDUSD.a
|11
|USDJPY.a
|10
|BTCUSD.a
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.6K
|AUDCAD
|689
|NZDCAD
|1K
|AUDNZD
|301
|NZDUSD
|355
|GBPCHF
|32
|AUDUSD
|-317
|USDCAD
|18
|EURUSD.a
|56
|GBPUSD
|55
|USDCHF.a
|4
|GBPUSD.a
|22
|EURUSD
|34
|EURGBP
|21
|USDCAD.a
|-104
|AUDUSD.a
|-60
|USDJPY.a
|-19
|BTCUSD.a
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|6K
|AUDCAD
|22K
|NZDCAD
|45K
|AUDNZD
|-18K
|NZDUSD
|32K
|GBPCHF
|-6.1K
|AUDUSD
|-28K
|USDCAD
|1.1K
|EURUSD.a
|2.5K
|GBPUSD
|5K
|USDCHF.a
|45
|GBPUSD.a
|1.2K
|EURUSD
|3.1K
|EURGBP
|870
|USDCAD.a
|-6.3K
|AUDUSD.a
|-3.4K
|USDJPY.a
|-225
|BTCUSD.a
|5.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 349.34 AUD
Pire transaction: -200 AUD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +156.55 AUD
Perte consécutive maximale: -286.49 AUD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.60 × 414
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.62 × 3625
|
JunoMarkets-Server
|1.24 × 25
|
GMI3-Real
|1.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.37 × 216
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.20 × 459
|
OxSecurities-Live
|2.70 × 369
|
Exness-MT5Real5
|2.88 × 634
|
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.00 × 5
|
Exness-MT5Real2
|4.05 × 1383
|
FundingTradersGroup-Server
|4.45 × 143
|
EightcapGlobal-Live
|4.67 × 6
|
VantageFX-Live
|4.80 × 5
|
RoboForex-Pro
|4.80 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|5.60 × 5
|
DerivSVG-Server
|6.50 × 2
|
Exness-MT5Real32
|6.86 × 159
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|7.05 × 346
|
LiteFinance-MT5-Live
|7.15 × 53
|
UltimaMarkets-Live 1
|7.22 × 294
|
PUPrime-Live
|7.71 × 7
|
Forex.com-Live 536
|7.82 × 22
|
XMGlobalMU-MT5 6
|8.90 × 20
5 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-33%
0
0
USD
USD
1.5K
AUD
AUD
228
91%
4 422
77%
4%
1.28
1.10
AUD
AUD
83%
1:500