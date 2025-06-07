СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GoldMix
Mehdi Banazadeh

GoldMix

Mehdi Banazadeh
0 отзывов
243 недели
0 / 0 USD
прирост с 2021 -70%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 835
Прибыльных трейдов:
4 344 (74.44%)
Убыточных трейдов:
1 491 (25.55%)
Лучший трейд:
1 349.34 AUD
Худший трейд:
-199.53 AUD
Общая прибыль:
28 662.52 AUD (13 178 574 pips)
Общий убыток:
-24 186.93 AUD (861 486 pips)
Макс. серия выигрышей:
70 (156.55 AUD)
Макс. прибыль в серии:
1 958.30 AUD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
6.47%
Макс. загрузка депозита:
92.34%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.48
Длинных трейдов:
2 915 (49.96%)
Коротких трейдов:
2 920 (50.04%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
0.77 AUD
Средняя прибыль:
6.60 AUD
Средний убыток:
-16.22 AUD
Макс. серия проигрышей:
23 (-286.49 AUD)
Макс. убыток в серии:
-909.66 AUD (6)
Прирост в месяц:
-76.08%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
268.87 AUD
Максимальная:
1 807.02 AUD (11.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
90.13% (-2 657.48 AUD)
По эквити:
33.98% (367.75 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 3366
AUDCAD 700
NZDCAD 665
AUDNZD 615
NZDUSD 167
GBPCHF 59
AUDUSD 40
USDCAD 25
EURUSD.a 24
GBPUSD 21
USDCHF.a 15
GBPUSD.a 14
EURUSD 14
EURGBP 14
USDCAD.a 12
AUDUSD.a 11
USDJPY.a 10
BTCUSD.a 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.4K
AUDCAD 689
NZDCAD 1K
AUDNZD 301
NZDUSD 355
GBPCHF 32
AUDUSD -317
USDCAD 18
EURUSD.a 56
GBPUSD 55
USDCHF.a 4
GBPUSD.a 22
EURUSD 34
EURGBP 21
USDCAD.a -104
AUDUSD.a -60
USDJPY.a -19
BTCUSD.a 1
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5.4K
AUDCAD 22K
NZDCAD 45K
AUDNZD -18K
NZDUSD 32K
GBPCHF -6.1K
AUDUSD -28K
USDCAD 1.1K
EURUSD.a 2.5K
GBPUSD 5K
USDCHF.a 45
GBPUSD.a 1.2K
EURUSD 3.1K
EURGBP 870
USDCAD.a -6.3K
AUDUSD.a -3.4K
USDJPY.a -225
BTCUSD.a 5.3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 349.34 AUD
Худший трейд: -200 AUD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +156.55 AUD
Макс. убыток в серии: -286.49 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.50 × 34
ICMarketsSC-MT5-4
0.60 × 616
ICMarketsEU-MT5-5
0.63 × 3637
GMI3-Real
1.25 × 4
JunoMarkets-Live
1.60 × 5
FusionMarkets-Live
1.60 × 236
TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
2.21 × 461
xChief-MT5
2.31 × 16
OxSecurities-Live
2.70 × 369
JunoMarkets-Server
2.87 × 30
Exness-MT5Real5
2.88 × 634
TitanFX-MT5-01
2.95 × 405
Exness-MT5Real35
3.00 × 1
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
ForexClub-MT5 Real Server
4.00 × 5
Exness-MT5Real2
4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
4.45 × 143
EightcapGlobal-Live
4.67 × 6
VantageFX-Live
4.80 × 5
RoboForex-Pro
4.80 × 5
VantageInternational-Live 10
5.60 × 5
Exness-MT5Real32
6.39 × 308
еще 14...
Нет отзывов
2026.01.07 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 03:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 00:42
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1658 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 00:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 14:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 23:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.06% of days out of 1613 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 03:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 08:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 07:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 00:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 18:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 17:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 15:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.