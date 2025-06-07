SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / GoldMix
Mehdi Banazadeh

GoldMix

Mehdi Banazadeh
0 Bewertungen
243 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2021 -70%
ICMarketsAU-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
5 835
Gewinntrades:
4 344 (74.44%)
Verlusttrades:
1 491 (25.55%)
Bester Trade:
1 349.34 AUD
Schlechtester Trade:
-199.53 AUD
Bruttoprofit:
28 662.52 AUD (13 178 574 pips)
Bruttoverlust:
-24 186.93 AUD (861 486 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
70 (156.55 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 958.30 AUD (13)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
6.47%
Max deposit load:
92.34%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.48
Long-Positionen:
2 915 (49.96%)
Short-Positionen:
2 920 (50.04%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
0.77 AUD
Durchschnittlicher Profit:
6.60 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.22 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-286.49 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-909.66 AUD (6)
Wachstum pro Monat :
-76.08%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
268.87 AUD
Maximaler:
1 807.02 AUD (11.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
90.13% (-2 657.48 AUD)
Kapital:
33.98% (367.75 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 3366
AUDCAD 700
NZDCAD 665
AUDNZD 615
NZDUSD 167
GBPCHF 59
AUDUSD 40
USDCAD 25
EURUSD.a 24
GBPUSD 21
USDCHF.a 15
GBPUSD.a 14
EURUSD 14
EURGBP 14
USDCAD.a 12
AUDUSD.a 11
USDJPY.a 10
BTCUSD.a 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.4K
AUDCAD 689
NZDCAD 1K
AUDNZD 301
NZDUSD 355
GBPCHF 32
AUDUSD -317
USDCAD 18
EURUSD.a 56
GBPUSD 55
USDCHF.a 4
GBPUSD.a 22
EURUSD 34
EURGBP 21
USDCAD.a -104
AUDUSD.a -60
USDJPY.a -19
BTCUSD.a 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 5.4K
AUDCAD 22K
NZDCAD 45K
AUDNZD -18K
NZDUSD 32K
GBPCHF -6.1K
AUDUSD -28K
USDCAD 1.1K
EURUSD.a 2.5K
GBPUSD 5K
USDCHF.a 45
GBPUSD.a 1.2K
EURUSD 3.1K
EURGBP 870
USDCAD.a -6.3K
AUDUSD.a -3.4K
USDJPY.a -225
BTCUSD.a 5.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 349.34 AUD
Schlechtester Trade: -200 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +156.55 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -286.49 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsAU-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FBS-Real
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.50 × 34
ICMarketsSC-MT5-4
0.60 × 616
ICMarketsEU-MT5-5
0.63 × 3637
GMI3-Real
1.25 × 4
JunoMarkets-Live
1.60 × 5
FusionMarkets-Live
1.60 × 236
TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
2.21 × 461
xChief-MT5
2.31 × 16
OxSecurities-Live
2.70 × 369
JunoMarkets-Server
2.87 × 30
Exness-MT5Real5
2.88 × 634
TitanFX-MT5-01
2.95 × 405
Exness-MT5Real35
3.00 × 1
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
ForexClub-MT5 Real Server
4.00 × 5
Exness-MT5Real2
4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
4.45 × 143
EightcapGlobal-Live
4.67 × 6
VantageFX-Live
4.80 × 5
RoboForex-Pro
4.80 × 5
VantageInternational-Live 10
5.60 × 5
Exness-MT5Real32
6.39 × 308
noch 14 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.07 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 03:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 00:42
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1658 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 00:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 14:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 23:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.06% of days out of 1613 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 03:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 08:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 07:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 00:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 18:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 17:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 15:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GoldMix
30 USD pro Monat
-70%
0
0
USD
1.1K
AUD
243
88%
5 835
74%
6%
1.18
0.77
AUD
90%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.