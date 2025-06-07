- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
5 835
Gewinntrades:
4 344 (74.44%)
Verlusttrades:
1 491 (25.55%)
Bester Trade:
1 349.34 AUD
Schlechtester Trade:
-199.53 AUD
Bruttoprofit:
28 662.52 AUD (13 178 574 pips)
Bruttoverlust:
-24 186.93 AUD (861 486 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
70 (156.55 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 958.30 AUD (13)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
6.47%
Max deposit load:
92.34%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.48
Long-Positionen:
2 915 (49.96%)
Short-Positionen:
2 920 (50.04%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
0.77 AUD
Durchschnittlicher Profit:
6.60 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.22 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-286.49 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-909.66 AUD (6)
Wachstum pro Monat :
-76.08%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
268.87 AUD
Maximaler:
1 807.02 AUD (11.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
90.13% (-2 657.48 AUD)
Kapital:
33.98% (367.75 AUD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3366
|AUDCAD
|700
|NZDCAD
|665
|AUDNZD
|615
|NZDUSD
|167
|GBPCHF
|59
|AUDUSD
|40
|USDCAD
|25
|EURUSD.a
|24
|GBPUSD
|21
|USDCHF.a
|15
|GBPUSD.a
|14
|EURUSD
|14
|EURGBP
|14
|USDCAD.a
|12
|AUDUSD.a
|11
|USDJPY.a
|10
|BTCUSD.a
|3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.4K
|AUDCAD
|689
|NZDCAD
|1K
|AUDNZD
|301
|NZDUSD
|355
|GBPCHF
|32
|AUDUSD
|-317
|USDCAD
|18
|EURUSD.a
|56
|GBPUSD
|55
|USDCHF.a
|4
|GBPUSD.a
|22
|EURUSD
|34
|EURGBP
|21
|USDCAD.a
|-104
|AUDUSD.a
|-60
|USDJPY.a
|-19
|BTCUSD.a
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|5.4K
|AUDCAD
|22K
|NZDCAD
|45K
|AUDNZD
|-18K
|NZDUSD
|32K
|GBPCHF
|-6.1K
|AUDUSD
|-28K
|USDCAD
|1.1K
|EURUSD.a
|2.5K
|GBPUSD
|5K
|USDCHF.a
|45
|GBPUSD.a
|1.2K
|EURUSD
|3.1K
|EURGBP
|870
|USDCAD.a
|-6.3K
|AUDUSD.a
|-3.4K
|USDJPY.a
|-225
|BTCUSD.a
|5.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 349.34 AUD
Schlechtester Trade: -200 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +156.55 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -286.49 AUD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsAU-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.50 × 34
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.60 × 616
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.63 × 3637
|
GMI3-Real
|1.25 × 4
|
JunoMarkets-Live
|1.60 × 5
|
FusionMarkets-Live
|1.60 × 236
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.00 × 22
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.21 × 461
|
xChief-MT5
|2.31 × 16
|
OxSecurities-Live
|2.70 × 369
|
JunoMarkets-Server
|2.87 × 30
|
Exness-MT5Real5
|2.88 × 634
|
TitanFX-MT5-01
|2.95 × 405
|
Exness-MT5Real35
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.00 × 5
|
Exness-MT5Real2
|4.05 × 1383
|
FundingTradersGroup-Server
|4.45 × 143
|
EightcapGlobal-Live
|4.67 × 6
|
VantageFX-Live
|4.80 × 5
|
RoboForex-Pro
|4.80 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|5.60 × 5
|
Exness-MT5Real32
|6.39 × 308
noch 14 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-70%
0
0
USD
USD
1.1K
AUD
AUD
243
88%
5 835
74%
6%
1.18
0.77
AUD
AUD
90%
1:500