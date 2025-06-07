SinaisSeções
Mehdi Banazadeh

GoldMix

0 comentários
243 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2021 -70%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
5 835
Negociações com lucro:
4 344 (74.44%)
Negociações com perda:
1 491 (25.55%)
Melhor negociação:
1 349.34 AUD
Pior negociação:
-199.53 AUD
Lucro bruto:
28 662.52 AUD (13 178 574 pips)
Perda bruta:
-24 186.93 AUD (861 486 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
70 (156.55 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
1 958.30 AUD (13)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
6.47%
Depósito máximo carregado:
92.34%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.48
Negociações longas:
2 915 (49.96%)
Negociações curtas:
2 920 (50.04%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
0.77 AUD
Lucro médio:
6.60 AUD
Perda média:
-16.22 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-286.49 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-909.66 AUD (6)
Crescimento mensal:
-76.08%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
268.87 AUD
Máximo:
1 807.02 AUD (11.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
90.13% (-2 657.48 AUD)
Pelo Capital Líquido:
33.98% (367.75 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 3366
AUDCAD 700
NZDCAD 665
AUDNZD 615
NZDUSD 167
GBPCHF 59
AUDUSD 40
USDCAD 25
EURUSD.a 24
GBPUSD 21
USDCHF.a 15
GBPUSD.a 14
EURUSD 14
EURGBP 14
USDCAD.a 12
AUDUSD.a 11
USDJPY.a 10
BTCUSD.a 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.4K
AUDCAD 689
NZDCAD 1K
AUDNZD 301
NZDUSD 355
GBPCHF 32
AUDUSD -317
USDCAD 18
EURUSD.a 56
GBPUSD 55
USDCHF.a 4
GBPUSD.a 22
EURUSD 34
EURGBP 21
USDCAD.a -104
AUDUSD.a -60
USDJPY.a -19
BTCUSD.a 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 5.4K
AUDCAD 22K
NZDCAD 45K
AUDNZD -18K
NZDUSD 32K
GBPCHF -6.1K
AUDUSD -28K
USDCAD 1.1K
EURUSD.a 2.5K
GBPUSD 5K
USDCHF.a 45
GBPUSD.a 1.2K
EURUSD 3.1K
EURGBP 870
USDCAD.a -6.3K
AUDUSD.a -3.4K
USDJPY.a -225
BTCUSD.a 5.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 349.34 AUD
Pior negociação: -200 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +156.55 AUD
Máxima perda consecutiva: -286.49 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsAU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.50 × 34
ICMarketsSC-MT5-4
0.60 × 616
ICMarketsEU-MT5-5
0.63 × 3637
GMI3-Real
1.25 × 4
JunoMarkets-Live
1.60 × 5
FusionMarkets-Live
1.60 × 236
TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
2.21 × 461
xChief-MT5
2.31 × 16
OxSecurities-Live
2.70 × 369
JunoMarkets-Server
2.87 × 30
Exness-MT5Real5
2.88 × 634
TitanFX-MT5-01
2.95 × 405
Exness-MT5Real35
3.00 × 1
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
ForexClub-MT5 Real Server
4.00 × 5
Exness-MT5Real2
4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
4.45 × 143
EightcapGlobal-Live
4.67 × 6
VantageFX-Live
4.80 × 5
RoboForex-Pro
4.80 × 5
VantageInternational-Live 10
5.60 × 5
Exness-MT5Real32
6.39 × 308
14 mais ...
Sem comentários
2026.01.07 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 03:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 00:42
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1658 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 00:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 14:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 23:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.06% of days out of 1613 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 03:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 08:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 07:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 00:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 18:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 17:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 15:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
