시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / GoldMix
Mehdi Banazadeh

GoldMix

Mehdi Banazadeh
0 리뷰
243
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2021 -70%
ICMarketsAU-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
5 835
이익 거래:
4 344 (74.44%)
손실 거래:
1 491 (25.55%)
최고의 거래:
1 349.34 AUD
최악의 거래:
-199.53 AUD
총 수익:
28 662.52 AUD (13 178 574 pips)
총 손실:
-24 186.93 AUD (861 486 pips)
연속 최대 이익:
70 (156.55 AUD)
연속 최대 이익:
1 958.30 AUD (13)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
6.47%
최대 입금량:
92.34%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.48
롱(주식매수):
2 915 (49.96%)
숏(주식차입매도):
2 920 (50.04%)
수익 요인:
1.19
기대수익:
0.77 AUD
평균 이익:
6.60 AUD
평균 손실:
-16.22 AUD
연속 최대 손실:
23 (-286.49 AUD)
연속 최대 손실:
-909.66 AUD (6)
월별 성장률:
-76.08%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
268.87 AUD
최대한의:
1 807.02 AUD (11.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
90.13% (-2 657.48 AUD)
자본금별:
33.98% (367.75 AUD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 3366
AUDCAD 700
NZDCAD 665
AUDNZD 615
NZDUSD 167
GBPCHF 59
AUDUSD 40
USDCAD 25
EURUSD.a 24
GBPUSD 21
USDCHF.a 15
GBPUSD.a 14
EURUSD 14
EURGBP 14
USDCAD.a 12
AUDUSD.a 11
USDJPY.a 10
BTCUSD.a 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.4K
AUDCAD 689
NZDCAD 1K
AUDNZD 301
NZDUSD 355
GBPCHF 32
AUDUSD -317
USDCAD 18
EURUSD.a 56
GBPUSD 55
USDCHF.a 4
GBPUSD.a 22
EURUSD 34
EURGBP 21
USDCAD.a -104
AUDUSD.a -60
USDJPY.a -19
BTCUSD.a 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 5.4K
AUDCAD 22K
NZDCAD 45K
AUDNZD -18K
NZDUSD 32K
GBPCHF -6.1K
AUDUSD -28K
USDCAD 1.1K
EURUSD.a 2.5K
GBPUSD 5K
USDCHF.a 45
GBPUSD.a 1.2K
EURUSD 3.1K
EURGBP 870
USDCAD.a -6.3K
AUDUSD.a -3.4K
USDJPY.a -225
BTCUSD.a 5.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 349.34 AUD
최악의 거래: -200 AUD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +156.55 AUD
연속 최대 손실: -286.49 AUD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsAU-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FBS-Real
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.50 × 34
ICMarketsSC-MT5-4
0.60 × 616
ICMarketsEU-MT5-5
0.63 × 3637
GMI3-Real
1.25 × 4
JunoMarkets-Live
1.60 × 5
FusionMarkets-Live
1.60 × 236
TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
2.21 × 461
xChief-MT5
2.31 × 16
OxSecurities-Live
2.70 × 369
JunoMarkets-Server
2.87 × 30
Exness-MT5Real5
2.88 × 634
TitanFX-MT5-01
2.95 × 405
Exness-MT5Real35
3.00 × 1
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
ForexClub-MT5 Real Server
4.00 × 5
Exness-MT5Real2
4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
4.45 × 143
EightcapGlobal-Live
4.67 × 6
VantageFX-Live
4.80 × 5
RoboForex-Pro
4.80 × 5
VantageInternational-Live 10
5.60 × 5
Exness-MT5Real32
6.39 × 308
14 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.07 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 03:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 00:42
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1658 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 00:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 14:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 23:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.06% of days out of 1613 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 03:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 08:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 07:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 00:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 18:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 17:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 15:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
GoldMix
월별 30 USD
-70%
0
0
USD
1.1K
AUD
243
88%
5 835
74%
6%
1.18
0.77
AUD
90%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.