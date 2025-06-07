- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
5 835
利益トレード:
4 344 (74.44%)
損失トレード:
1 491 (25.55%)
ベストトレード:
1 349.34 AUD
最悪のトレード:
-199.53 AUD
総利益:
28 662.52 AUD (13 178 574 pips)
総損失:
-24 186.93 AUD (861 486 pips)
最大連続の勝ち:
70 (156.55 AUD)
最大連続利益:
1 958.30 AUD (13)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
6.47%
最大入金額:
92.34%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.48
長いトレード:
2 915 (49.96%)
短いトレード:
2 920 (50.04%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
0.77 AUD
平均利益:
6.60 AUD
平均損失:
-16.22 AUD
最大連続の負け:
23 (-286.49 AUD)
最大連続損失:
-909.66 AUD (6)
月間成長:
-76.08%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
268.87 AUD
最大の:
1 807.02 AUD (11.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
90.13% (-2 657.48 AUD)
エクイティによる:
33.98% (367.75 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3366
|AUDCAD
|700
|NZDCAD
|665
|AUDNZD
|615
|NZDUSD
|167
|GBPCHF
|59
|AUDUSD
|40
|USDCAD
|25
|EURUSD.a
|24
|GBPUSD
|21
|USDCHF.a
|15
|GBPUSD.a
|14
|EURUSD
|14
|EURGBP
|14
|USDCAD.a
|12
|AUDUSD.a
|11
|USDJPY.a
|10
|BTCUSD.a
|3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.4K
|AUDCAD
|689
|NZDCAD
|1K
|AUDNZD
|301
|NZDUSD
|355
|GBPCHF
|32
|AUDUSD
|-317
|USDCAD
|18
|EURUSD.a
|56
|GBPUSD
|55
|USDCHF.a
|4
|GBPUSD.a
|22
|EURUSD
|34
|EURGBP
|21
|USDCAD.a
|-104
|AUDUSD.a
|-60
|USDJPY.a
|-19
|BTCUSD.a
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|5.4K
|AUDCAD
|22K
|NZDCAD
|45K
|AUDNZD
|-18K
|NZDUSD
|32K
|GBPCHF
|-6.1K
|AUDUSD
|-28K
|USDCAD
|1.1K
|EURUSD.a
|2.5K
|GBPUSD
|5K
|USDCHF.a
|45
|GBPUSD.a
|1.2K
|EURUSD
|3.1K
|EURGBP
|870
|USDCAD.a
|-6.3K
|AUDUSD.a
|-3.4K
|USDJPY.a
|-225
|BTCUSD.a
|5.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 349.34 AUD
最悪のトレード: -200 AUD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +156.55 AUD
最大連続損失: -286.49 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsAU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.50 × 34
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.60 × 616
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.63 × 3637
|
GMI3-Real
|1.25 × 4
|
JunoMarkets-Live
|1.60 × 5
|
FusionMarkets-Live
|1.60 × 236
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.00 × 22
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.21 × 461
|
xChief-MT5
|2.31 × 16
|
OxSecurities-Live
|2.70 × 369
|
JunoMarkets-Server
|2.87 × 30
|
Exness-MT5Real5
|2.88 × 634
|
TitanFX-MT5-01
|2.95 × 405
|
Exness-MT5Real35
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.00 × 5
|
Exness-MT5Real2
|4.05 × 1383
|
FundingTradersGroup-Server
|4.45 × 143
|
EightcapGlobal-Live
|4.67 × 6
|
VantageFX-Live
|4.80 × 5
|
RoboForex-Pro
|4.80 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|5.60 × 5
|
Exness-MT5Real32
|6.39 × 308
14 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-70%
0
0
USD
USD
1.1K
AUD
AUD
243
88%
5 835
74%
6%
1.18
0.77
AUD
AUD
90%
1:500