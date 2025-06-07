SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GoldMix
Mehdi Banazadeh

GoldMix

Mehdi Banazadeh
0 recensioni
228 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 -32%
ICMarketsAU-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 432
Profit Trade:
3 416 (77.07%)
Loss Trade:
1 016 (22.92%)
Best Trade:
1 349.34 AUD
Worst Trade:
-199.53 AUD
Profitto lordo:
21 667.51 AUD (3 958 896 pips)
Perdita lorda:
-16 770.45 AUD (619 389 pips)
Vincite massime consecutive:
70 (156.55 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
1 958.30 AUD (13)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
4.42%
Massimo carico di deposito:
92.34%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
146
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.71
Long Trade:
2 259 (50.97%)
Short Trade:
2 173 (49.03%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
1.10 AUD
Profitto medio:
6.34 AUD
Perdita media:
-16.51 AUD
Massime perdite consecutive:
23 (-286.49 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-909.66 AUD (6)
Crescita mensile:
-3.05%
Previsione annuale:
-37.03%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
268.87 AUD
Massimale:
1 807.02 AUD (11.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.30% (-2 538.09 AUD)
Per equità:
33.98% (367.75 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2005
AUDCAD 700
NZDCAD 665
AUDNZD 615
NZDUSD 167
GBPCHF 59
AUDUSD 40
USDCAD 25
EURUSD.a 24
GBPUSD 21
USDCHF.a 15
GBPUSD.a 14
EURUSD 14
EURGBP 14
USDCAD.a 12
AUDUSD.a 11
USDJPY.a 10
BTCUSD.a 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.7K
AUDCAD 689
NZDCAD 1K
AUDNZD 301
NZDUSD 355
GBPCHF 32
AUDUSD -317
USDCAD 18
EURUSD.a 56
GBPUSD 55
USDCHF.a 4
GBPUSD.a 22
EURUSD 34
EURGBP 21
USDCAD.a -104
AUDUSD.a -60
USDJPY.a -19
BTCUSD.a 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 7.3K
AUDCAD 22K
NZDCAD 45K
AUDNZD -18K
NZDUSD 32K
GBPCHF -6.1K
AUDUSD -28K
USDCAD 1.1K
EURUSD.a 2.5K
GBPUSD 5K
USDCHF.a 45
GBPUSD.a 1.2K
EURUSD 3.1K
EURGBP 870
USDCAD.a -6.3K
AUDUSD.a -3.4K
USDJPY.a -225
BTCUSD.a 5.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 349.34 AUD
Worst Trade: -200 AUD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +156.55 AUD
Massima perdita consecutiva: -286.49 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.59 × 417
ICMarketsEU-MT5-5
0.62 × 3625
GMI3-Real
1.25 × 4
FusionMarkets-Live
1.33 × 216
JunoMarkets-Server
1.54 × 26
Pepperstone-MT5-Live01
2.20 × 459
OxSecurities-Live
2.70 × 369
Exness-MT5Real5
2.88 × 634
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
ForexClub-MT5 Real Server
4.00 × 5
Exness-MT5Real2
4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
4.45 × 143
EightcapGlobal-Live
4.67 × 6
VantageFX-Live
4.80 × 5
RoboForex-Pro
4.80 × 5
VantageInternational-Live 10
5.60 × 5
DerivSVG-Server
6.50 × 2
Exness-MT5Real32
6.71 × 164
LiteFinance-MT5-Live
6.81 × 58
EBCFinancialGroupKY-Live01
7.05 × 346
UltimaMarkets-Live 1
7.22 × 294
PUPrime-Live
7.71 × 7
Forex.com-Live 536
7.82 × 22
XMGlobalMU-MT5 6
8.90 × 20
5 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.02 18:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 17:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 15:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 01:39
No swaps are charged
2025.08.29 01:39
No swaps are charged
2025.08.29 01:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 06:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.20 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 15:42
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged
2025.07.10 15:18
No swaps are charged on the signal account
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GoldMix
30USD al mese
-32%
0
0
USD
1.6K
AUD
228
91%
4 432
77%
4%
1.29
1.10
AUD
83%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.