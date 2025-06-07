- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 432
Profit Trade:
3 416 (77.07%)
Loss Trade:
1 016 (22.92%)
Best Trade:
1 349.34 AUD
Worst Trade:
-199.53 AUD
Profitto lordo:
21 667.51 AUD (3 958 896 pips)
Perdita lorda:
-16 770.45 AUD (619 389 pips)
Vincite massime consecutive:
70 (156.55 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
1 958.30 AUD (13)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
4.42%
Massimo carico di deposito:
92.34%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
146
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.71
Long Trade:
2 259 (50.97%)
Short Trade:
2 173 (49.03%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
1.10 AUD
Profitto medio:
6.34 AUD
Perdita media:
-16.51 AUD
Massime perdite consecutive:
23 (-286.49 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-909.66 AUD (6)
Crescita mensile:
-3.05%
Previsione annuale:
-37.03%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
268.87 AUD
Massimale:
1 807.02 AUD (11.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.30% (-2 538.09 AUD)
Per equità:
33.98% (367.75 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2005
|AUDCAD
|700
|NZDCAD
|665
|AUDNZD
|615
|NZDUSD
|167
|GBPCHF
|59
|AUDUSD
|40
|USDCAD
|25
|EURUSD.a
|24
|GBPUSD
|21
|USDCHF.a
|15
|GBPUSD.a
|14
|EURUSD
|14
|EURGBP
|14
|USDCAD.a
|12
|AUDUSD.a
|11
|USDJPY.a
|10
|BTCUSD.a
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.7K
|AUDCAD
|689
|NZDCAD
|1K
|AUDNZD
|301
|NZDUSD
|355
|GBPCHF
|32
|AUDUSD
|-317
|USDCAD
|18
|EURUSD.a
|56
|GBPUSD
|55
|USDCHF.a
|4
|GBPUSD.a
|22
|EURUSD
|34
|EURGBP
|21
|USDCAD.a
|-104
|AUDUSD.a
|-60
|USDJPY.a
|-19
|BTCUSD.a
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.3K
|AUDCAD
|22K
|NZDCAD
|45K
|AUDNZD
|-18K
|NZDUSD
|32K
|GBPCHF
|-6.1K
|AUDUSD
|-28K
|USDCAD
|1.1K
|EURUSD.a
|2.5K
|GBPUSD
|5K
|USDCHF.a
|45
|GBPUSD.a
|1.2K
|EURUSD
|3.1K
|EURGBP
|870
|USDCAD.a
|-6.3K
|AUDUSD.a
|-3.4K
|USDJPY.a
|-225
|BTCUSD.a
|5.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 349.34 AUD
Worst Trade: -200 AUD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +156.55 AUD
Massima perdita consecutiva: -286.49 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.59 × 417
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.62 × 3625
|
GMI3-Real
|1.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.33 × 216
|
JunoMarkets-Server
|1.54 × 26
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.20 × 459
|
OxSecurities-Live
|2.70 × 369
|
Exness-MT5Real5
|2.88 × 634
|
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.00 × 5
|
Exness-MT5Real2
|4.05 × 1383
|
FundingTradersGroup-Server
|4.45 × 143
|
EightcapGlobal-Live
|4.67 × 6
|
VantageFX-Live
|4.80 × 5
|
RoboForex-Pro
|4.80 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|5.60 × 5
|
DerivSVG-Server
|6.50 × 2
|
Exness-MT5Real32
|6.71 × 164
|
LiteFinance-MT5-Live
|6.81 × 58
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|7.05 × 346
|
UltimaMarkets-Live 1
|7.22 × 294
|
PUPrime-Live
|7.71 × 7
|
Forex.com-Live 536
|7.82 × 22
|
XMGlobalMU-MT5 6
|8.90 × 20
