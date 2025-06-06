SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EAGLE GOLD
Marcelo Machado Da Silva

EAGLE GOLD

Marcelo Machado Da Silva
0 inceleme
Güvenilirlik
59 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 72%
RoboForex-Prime
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 514
Kârla kapanan işlemler:
2 709 (77.09%)
Zararla kapanan işlemler:
805 (22.91%)
En iyi işlem:
1 077.29 USD
En kötü işlem:
-296.15 USD
Brüt kâr:
8 476.76 USD (213 149 pips)
Brüt zarar:
-4 963.57 USD (187 274 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (119.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 377.34 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
84.74%
Maks. mevduat yükü:
9.73%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
5.76
Alış işlemleri:
2 116 (60.22%)
Satış işlemleri:
1 398 (39.78%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
1.00 USD
Ortalama kâr:
3.13 USD
Ortalama zarar:
-6.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-41.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-570.37 USD (3)
Aylık büyüme:
0.67%
Yıllık tahmin:
8.16%
Algo alım-satım:
36%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
152.91 USD
Maksimum:
610.37 USD (16.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.04% (610.37 USD)
Varlığa göre:
30.29% (1 436.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2512
NZDCAD 331
AUDCAD 324
AUDNZD 202
AUDUSD 103
USDJPY 24
AUDJPY 5
NZDUSD 3
NZDJPY 3
.US30Cash 2
EURCHF 2
GBPCHF 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.9K
NZDCAD 741
AUDCAD 391
AUDNZD 111
AUDUSD 210
USDJPY 110
AUDJPY 0
NZDUSD 0
NZDJPY 12
.US30Cash 6
EURCHF -1
GBPCHF 7
EURUSD 0
GBPUSD -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -7.9K
NZDCAD 15K
AUDCAD 9.7K
AUDNZD 3.6K
AUDUSD 4.1K
USDJPY 755
AUDJPY 134
NZDUSD -78
NZDJPY 422
.US30Cash 223
EURCHF -8
GBPCHF 28
EURUSD -2
GBPUSD -12
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 077.29 USD
En kötü işlem: -296 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +119.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 4
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
TradeMaxGlobal-Demo
0.17 × 6
ICMarkets-Live14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.59 × 376
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.72 × 18
ICMarkets-Live04
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live16
0.79 × 14
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
1.01 × 85
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.32 × 99
51 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 14:19
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 03:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 00:31
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.68% of days out of 296 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EAGLE GOLD
Ayda 30 USD
72%
0
0
USD
4.9K
USD
59
36%
3 514
77%
85%
1.70
1.00
USD
30%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.