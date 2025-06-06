- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 514
Kârla kapanan işlemler:
2 709 (77.09%)
Zararla kapanan işlemler:
805 (22.91%)
En iyi işlem:
1 077.29 USD
En kötü işlem:
-296.15 USD
Brüt kâr:
8 476.76 USD (213 149 pips)
Brüt zarar:
-4 963.57 USD (187 274 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (119.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 377.34 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
84.74%
Maks. mevduat yükü:
9.73%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
5.76
Alış işlemleri:
2 116 (60.22%)
Satış işlemleri:
1 398 (39.78%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
1.00 USD
Ortalama kâr:
3.13 USD
Ortalama zarar:
-6.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-41.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-570.37 USD (3)
Aylık büyüme:
0.67%
Yıllık tahmin:
8.16%
Algo alım-satım:
36%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
152.91 USD
Maksimum:
610.37 USD (16.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.04% (610.37 USD)
Varlığa göre:
30.29% (1 436.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2512
|NZDCAD
|331
|AUDCAD
|324
|AUDNZD
|202
|AUDUSD
|103
|USDJPY
|24
|AUDJPY
|5
|NZDUSD
|3
|NZDJPY
|3
|.US30Cash
|2
|EURCHF
|2
|GBPCHF
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.9K
|NZDCAD
|741
|AUDCAD
|391
|AUDNZD
|111
|AUDUSD
|210
|USDJPY
|110
|AUDJPY
|0
|NZDUSD
|0
|NZDJPY
|12
|.US30Cash
|6
|EURCHF
|-1
|GBPCHF
|7
|EURUSD
|0
|GBPUSD
|-2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-7.9K
|NZDCAD
|15K
|AUDCAD
|9.7K
|AUDNZD
|3.6K
|AUDUSD
|4.1K
|USDJPY
|755
|AUDJPY
|134
|NZDUSD
|-78
|NZDJPY
|422
|.US30Cash
|223
|EURCHF
|-8
|GBPCHF
|28
|EURUSD
|-2
|GBPUSD
|-12
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 077.29 USD
En kötü işlem: -296 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +119.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 4
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live14
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.59 × 376
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.72 × 18
|
ICMarkets-Live04
|0.75 × 20
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.79 × 14
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|1.01 × 85
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.32 × 99
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
72%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
59
36%
3 514
77%
85%
1.70
1.00
USD
USD
30%
1:300