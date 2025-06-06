- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
4 733
Gewinntrades:
3 852 (81.38%)
Verlusttrades:
881 (18.61%)
Bester Trade:
1 077.29 USD
Schlechtester Trade:
-296.15 USD
Bruttoprofit:
10 028.19 USD (254 587 pips)
Bruttoverlust:
-5 445.32 USD (202 893 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
62 (148.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 377.34 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
90.79%
Max deposit load:
9.73%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
7.51
Long-Positionen:
2 754 (58.19%)
Short-Positionen:
1 979 (41.81%)
Profit-Faktor:
1.84
Mathematische Gewinnerwartung:
0.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-41.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-570.37 USD (3)
Wachstum pro Monat :
5.32%
Jahresprognose:
64.52%
Algo-Trading:
27%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
152.91 USD
Maximaler:
610.37 USD (16.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.04% (610.37 USD)
Kapital:
44.15% (1 958.71 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2519
|AUDCAD
|734
|AUDUSD
|624
|AUDNZD
|476
|NZDCAD
|331
|USDJPY
|24
|.US30Cash
|9
|AUDJPY
|5
|NZDUSD
|3
|NZDJPY
|3
|EURCHF
|2
|GBPCHF
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.9K
|AUDCAD
|878
|AUDUSD
|901
|AUDNZD
|19
|NZDCAD
|741
|USDJPY
|110
|.US30Cash
|-1
|AUDJPY
|0
|NZDUSD
|0
|NZDJPY
|12
|EURCHF
|-1
|GBPCHF
|7
|EURUSD
|0
|GBPUSD
|-2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-8.7K
|AUDCAD
|24K
|AUDUSD
|18K
|AUDNZD
|4K
|NZDCAD
|15K
|USDJPY
|755
|.US30Cash
|-1.9K
|AUDJPY
|134
|NZDUSD
|-78
|NZDJPY
|422
|EURCHF
|-8
|GBPCHF
|28
|EURUSD
|-2
|GBPUSD
|-12
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 077.29 USD
Schlechtester Trade: -296 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +148.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -41.85 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 4
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live14
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.59 × 376
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.72 × 18
|
ICMarkets-Live04
|0.75 × 20
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.79 × 14
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|1.01 × 85
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.32 × 99
