Signale / MetaTrader 4 / EAGLE GOLD
Marcelo Machado Da Silva

EAGLE GOLD

Marcelo Machado Da Silva
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
72 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 109%
RoboForex-Prime
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 733
Gewinntrades:
3 852 (81.38%)
Verlusttrades:
881 (18.61%)
Bester Trade:
1 077.29 USD
Schlechtester Trade:
-296.15 USD
Bruttoprofit:
10 028.19 USD (254 587 pips)
Bruttoverlust:
-5 445.32 USD (202 893 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
62 (148.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 377.34 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
90.79%
Max deposit load:
9.73%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
7.51
Long-Positionen:
2 754 (58.19%)
Short-Positionen:
1 979 (41.81%)
Profit-Faktor:
1.84
Mathematische Gewinnerwartung:
0.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-41.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-570.37 USD (3)
Wachstum pro Monat :
5.32%
Jahresprognose:
64.52%
Algo-Trading:
27%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
152.91 USD
Maximaler:
610.37 USD (16.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.04% (610.37 USD)
Kapital:
44.15% (1 958.71 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 2519
AUDCAD 734
AUDUSD 624
AUDNZD 476
NZDCAD 331
USDJPY 24
.US30Cash 9
AUDJPY 5
NZDUSD 3
NZDJPY 3
EURCHF 2
GBPCHF 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.9K
AUDCAD 878
AUDUSD 901
AUDNZD 19
NZDCAD 741
USDJPY 110
.US30Cash -1
AUDJPY 0
NZDUSD 0
NZDJPY 12
EURCHF -1
GBPCHF 7
EURUSD 0
GBPUSD -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -8.7K
AUDCAD 24K
AUDUSD 18K
AUDNZD 4K
NZDCAD 15K
USDJPY 755
.US30Cash -1.9K
AUDJPY 134
NZDUSD -78
NZDJPY 422
EURCHF -8
GBPCHF 28
EURUSD -2
GBPUSD -12
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 077.29 USD
Schlechtester Trade: -296 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +148.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -41.85 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 4
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
TradeMaxGlobal-Demo
0.17 × 6
ICMarkets-Live14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.59 × 376
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.72 × 18
ICMarkets-Live04
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live16
0.79 × 14
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
1.01 × 85
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.32 × 99
noch 51 ...
Keine Bewertungen
2025.11.26 14:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 12:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 11:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 03:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 01:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 00:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.23 23:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 17:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 07:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 00:51
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.81% of days out of 457 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 18:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 13:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 12:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 09:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 17:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 16:17
Share of days for 80% of growth is too low
