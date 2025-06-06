信号部分
信号 / MetaTrader 4 / EAGLE GOLD
Marcelo Machado Da Silva

EAGLE GOLD

Marcelo Machado Da Silva
可靠性
71
0 / 0 USD
增长自 2024 108%
RoboForex-Prime
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4 724
盈利交易:
3 843 (81.35%)
亏损交易:
881 (18.65%)
最好交易:
1 077.29 USD
最差交易:
-296.15 USD
毛利:
10 014.70 USD (254 225 pips)
毛利亏损:
-5 445.32 USD (202 893 pips)
最大连续赢利:
62 (148.87 USD)
最大连续盈利:
2 377.34 USD (6)
夏普比率:
0.04
交易活动:
90.79%
最大入金加载:
9.73%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
52
平均持有时间:
13 小时
采收率:
7.49
长期交易:
2 748 (58.17%)
短期交易:
1 976 (41.83%)
利润因子:
1.84
预期回报:
0.97 USD
平均利润:
2.61 USD
平均损失:
-6.18 USD
最大连续失误:
11 (-41.85 USD)
最大连续亏损:
-570.37 USD (3)
每月增长:
6.94%
年度预测:
84.19%
算法交易:
27%
结余跌幅:
绝对:
152.91 USD
最大值:
610.37 USD (16.62%)
相对跌幅:
结余:
8.04% (610.37 USD)
净值:
44.15% (1 958.71 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 2519
AUDCAD 731
AUDUSD 620
AUDNZD 474
NZDCAD 331
USDJPY 24
.US30Cash 9
AUDJPY 5
NZDUSD 3
NZDJPY 3
EURCHF 2
GBPCHF 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.9K
AUDCAD 870
AUDUSD 897
AUDNZD 16
NZDCAD 741
USDJPY 110
.US30Cash -1
AUDJPY 0
NZDUSD 0
NZDJPY 12
EURCHF -1
GBPCHF 7
EURUSD 0
GBPUSD -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -8.7K
AUDCAD 24K
AUDUSD 18K
AUDNZD 3.9K
NZDCAD 15K
USDJPY 755
.US30Cash -1.9K
AUDJPY 134
NZDUSD -78
NZDJPY 422
EURCHF -8
GBPCHF 28
EURUSD -2
GBPUSD -12
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 077.29 USD
最差交易: -296 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +148.87 USD
最大连续亏损: -41.85 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 4
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
TradeMaxGlobal-Demo
0.17 × 6
ICMarkets-Live14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.59 × 376
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.72 × 18
ICMarkets-Live04
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live16
0.79 × 14
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
1.01 × 85
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.32 × 99
51 更多...
2025.11.26 14:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 12:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 11:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 03:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 01:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 00:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.23 23:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 17:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 07:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 00:51
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.81% of days out of 457 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 18:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 13:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 12:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 09:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 17:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 16:17
Share of days for 80% of growth is too low
