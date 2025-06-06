SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EAGLE GOLD
Marcelo Machado Da Silva

EAGLE GOLD

Marcelo Machado Da Silva
0 avis
Fiabilité
59 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 72%
RoboForex-Prime
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 514
Bénéfice trades:
2 709 (77.09%)
Perte trades:
805 (22.91%)
Meilleure transaction:
1 077.29 USD
Pire transaction:
-296.15 USD
Bénéfice brut:
8 476.76 USD (213 149 pips)
Perte brute:
-4 963.57 USD (187 274 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (119.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 377.34 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
83.73%
Charge de dépôt maximale:
9.73%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
59
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
5.76
Longs trades:
2 116 (60.22%)
Courts trades:
1 398 (39.78%)
Facteur de profit:
1.71
Rendement attendu:
1.00 USD
Bénéfice moyen:
3.13 USD
Perte moyenne:
-6.17 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-41.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-570.37 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.08%
Prévision annuelle:
13.12%
Algo trading:
36%
Prélèvement par solde:
Absolu:
152.91 USD
Maximal:
610.37 USD (16.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.04% (610.37 USD)
Par fonds propres:
30.29% (1 436.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2512
NZDCAD 331
AUDCAD 324
AUDNZD 202
AUDUSD 103
USDJPY 24
AUDJPY 5
NZDUSD 3
NZDJPY 3
.US30Cash 2
EURCHF 2
GBPCHF 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.9K
NZDCAD 741
AUDCAD 391
AUDNZD 111
AUDUSD 210
USDJPY 110
AUDJPY 0
NZDUSD 0
NZDJPY 12
.US30Cash 6
EURCHF -1
GBPCHF 7
EURUSD 0
GBPUSD -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -7.9K
NZDCAD 15K
AUDCAD 9.7K
AUDNZD 3.6K
AUDUSD 4.1K
USDJPY 755
AUDJPY 134
NZDUSD -78
NZDJPY 422
.US30Cash 223
EURCHF -8
GBPCHF 28
EURUSD -2
GBPUSD -12
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 077.29 USD
Pire transaction: -296 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +119.39 USD
Perte consécutive maximale: -41.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 4
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
TradeMaxGlobal-Demo
0.17 × 6
ICMarkets-Live14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.59 × 376
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.72 × 18
ICMarkets-Live04
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live16
0.79 × 14
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
1.01 × 85
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.32 × 99
51 plus...
Aucun avis
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 14:19
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 03:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 00:31
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.68% of days out of 296 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EAGLE GOLD
30 USD par mois
72%
0
0
USD
4.9K
USD
59
36%
3 514
77%
84%
1.70
1.00
USD
30%
1:300
Copier

