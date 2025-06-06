SegnaliSezioni
Marcelo Machado Da Silva

EAGLE GOLD

Marcelo Machado Da Silva
0 recensioni
Affidabilità
59 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 72%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 514
Profit Trade:
2 709 (77.09%)
Loss Trade:
805 (22.91%)
Best Trade:
1 077.29 USD
Worst Trade:
-296.15 USD
Profitto lordo:
8 476.76 USD (213 149 pips)
Perdita lorda:
-4 963.57 USD (187 274 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (119.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 377.34 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
84.74%
Massimo carico di deposito:
9.73%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
5.76
Long Trade:
2 116 (60.22%)
Short Trade:
1 398 (39.78%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
1.00 USD
Profitto medio:
3.13 USD
Perdita media:
-6.17 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-41.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-570.37 USD (3)
Crescita mensile:
1.08%
Previsione annuale:
13.12%
Algo trading:
36%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
152.91 USD
Massimale:
610.37 USD (16.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.04% (610.37 USD)
Per equità:
30.29% (1 436.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2512
NZDCAD 331
AUDCAD 324
AUDNZD 202
AUDUSD 103
USDJPY 24
AUDJPY 5
NZDUSD 3
NZDJPY 3
.US30Cash 2
EURCHF 2
GBPCHF 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.9K
NZDCAD 741
AUDCAD 391
AUDNZD 111
AUDUSD 210
USDJPY 110
AUDJPY 0
NZDUSD 0
NZDJPY 12
.US30Cash 6
EURCHF -1
GBPCHF 7
EURUSD 0
GBPUSD -2
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -7.9K
NZDCAD 15K
AUDCAD 9.7K
AUDNZD 3.6K
AUDUSD 4.1K
USDJPY 755
AUDJPY 134
NZDUSD -78
NZDJPY 422
.US30Cash 223
EURCHF -8
GBPCHF 28
EURUSD -2
GBPUSD -12
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 077.29 USD
Worst Trade: -296 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +119.39 USD
Massima perdita consecutiva: -41.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 4
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
TradeMaxGlobal-Demo
0.17 × 6
ICMarkets-Live14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.59 × 376
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.72 × 18
ICMarkets-Live04
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live16
0.79 × 14
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
1.01 × 85
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.32 × 99
Non ci sono recensioni
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 14:19
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 03:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 00:31
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.68% of days out of 296 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EAGLE GOLD
30USD al mese
72%
0
0
USD
4.9K
USD
59
36%
3 514
77%
85%
1.70
1.00
USD
30%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.