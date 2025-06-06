СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EAGLE GOLD
Marcelo Machado Da Silva

EAGLE GOLD

Marcelo Machado Da Silva
0 отзывов
Надежность
71 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2024 108%
RoboForex-Prime
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 724
Прибыльных трейдов:
3 843 (81.35%)
Убыточных трейдов:
881 (18.65%)
Лучший трейд:
1 077.29 USD
Худший трейд:
-296.15 USD
Общая прибыль:
10 014.70 USD (254 225 pips)
Общий убыток:
-5 445.32 USD (202 893 pips)
Макс. серия выигрышей:
62 (148.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 377.34 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
90.79%
Макс. загрузка депозита:
9.73%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
7.49
Длинных трейдов:
2 748 (58.17%)
Коротких трейдов:
1 976 (41.83%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
0.97 USD
Средняя прибыль:
2.61 USD
Средний убыток:
-6.18 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-41.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-570.37 USD (3)
Прирост в месяц:
6.94%
Годовой прогноз:
84.19%
Алготрейдинг:
27%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
152.91 USD
Максимальная:
610.37 USD (16.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.04% (610.37 USD)
По эквити:
44.15% (1 958.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2519
AUDCAD 731
AUDUSD 620
AUDNZD 474
NZDCAD 331
USDJPY 24
.US30Cash 9
AUDJPY 5
NZDUSD 3
NZDJPY 3
EURCHF 2
GBPCHF 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.9K
AUDCAD 870
AUDUSD 897
AUDNZD 16
NZDCAD 741
USDJPY 110
.US30Cash -1
AUDJPY 0
NZDUSD 0
NZDJPY 12
EURCHF -1
GBPCHF 7
EURUSD 0
GBPUSD -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -8.7K
AUDCAD 24K
AUDUSD 18K
AUDNZD 3.9K
NZDCAD 15K
USDJPY 755
.US30Cash -1.9K
AUDJPY 134
NZDUSD -78
NZDJPY 422
EURCHF -8
GBPCHF 28
EURUSD -2
GBPUSD -12
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 077.29 USD
Худший трейд: -296 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +148.87 USD
Макс. убыток в серии: -41.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 4
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
TradeMaxGlobal-Demo
0.17 × 6
ICMarkets-Live14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.59 × 376
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.72 × 18
ICMarkets-Live04
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live16
0.79 × 14
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
1.01 × 85
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.32 × 99
еще 51...
LINK TO COPY MY TRADES: https://sl1nk.com/2k3q7


Нет отзывов
2025.11.26 14:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 12:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 11:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 03:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 01:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 00:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.23 23:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 17:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 07:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 00:51
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.81% of days out of 457 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 18:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 13:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 12:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 09:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 17:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 16:17
Share of days for 80% of growth is too low
