Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 3 FXCL-Main2 0.00 × 4 Exness-Real17 0.00 × 3 Exness-Real26 0.00 × 10 ICMarkets-Live05 0.00 × 3 TickmillUK-Live03 0.14 × 7 TradeMaxGlobal-Demo 0.17 × 6 ICMarkets-Live14 0.20 × 5 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.20 × 49 ICMarketsSC-Live17 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live25 0.46 × 41 Tickmill-Live04 0.52 × 1321 IronFXBM-Real10 0.53 × 345 RoboForex-ECN-3 0.59 × 376 TitanFX-01 0.68 × 101 RoboMarketsLLC-ECN-2 0.72 × 18 ICMarkets-Live04 0.75 × 20 ICMarketsSC-Live04 0.75 × 4 ICMarkets-Live16 0.79 × 14 ICMarketsSC-Live03 0.89 × 232 AMarkets-Real 1.01 × 85 ICMarketsSC-Live33 1.03 × 306 Exness-Real28 1.14 × 14 Alpari-Pro.ECN 1.32 × 99 еще 51...