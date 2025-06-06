SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / EAGLE GOLD
Marcelo Machado Da Silva

EAGLE GOLD

Marcelo Machado Da Silva
0 comentarios
Fiabilidad
71 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 108%
RoboForex-Prime
1:300
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 724
Transacciones Rentables:
3 843 (81.35%)
Transacciones Irrentables:
881 (18.65%)
Mejor transacción:
1 077.29 USD
Peor transacción:
-296.15 USD
Beneficio Bruto:
10 014.70 USD (254 225 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 445.32 USD (202 893 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
62 (148.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 377.34 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
90.79%
Carga máxima del depósito:
9.73%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
52
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
7.49
Transacciones Largas:
2 748 (58.17%)
Transacciones Cortas:
1 976 (41.83%)
Factor de Beneficio:
1.84
Beneficio Esperado:
0.97 USD
Beneficio medio:
2.61 USD
Pérdidas medias:
-6.18 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-41.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-570.37 USD (3)
Crecimiento al mes:
6.94%
Pronóstico anual:
84.19%
Trading algorítmico:
27%
Reducción de balance:
Absoluto:
152.91 USD
Máxima:
610.37 USD (16.62%)
Reducción relativa:
De balance:
8.04% (610.37 USD)
De fondos:
44.15% (1 958.71 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 2519
AUDCAD 731
AUDUSD 620
AUDNZD 474
NZDCAD 331
USDJPY 24
.US30Cash 9
AUDJPY 5
NZDUSD 3
NZDJPY 3
EURCHF 2
GBPCHF 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.9K
AUDCAD 870
AUDUSD 897
AUDNZD 16
NZDCAD 741
USDJPY 110
.US30Cash -1
AUDJPY 0
NZDUSD 0
NZDJPY 12
EURCHF -1
GBPCHF 7
EURUSD 0
GBPUSD -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -8.7K
AUDCAD 24K
AUDUSD 18K
AUDNZD 3.9K
NZDCAD 15K
USDJPY 755
.US30Cash -1.9K
AUDJPY 134
NZDUSD -78
NZDJPY 422
EURCHF -8
GBPCHF 28
EURUSD -2
GBPUSD -12
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 077.29 USD
Peor transacción: -296 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +148.87 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -41.85 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 4
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
TradeMaxGlobal-Demo
0.17 × 6
ICMarkets-Live14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.59 × 376
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.72 × 18
ICMarkets-Live04
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live16
0.79 × 14
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
1.01 × 85
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.32 × 99
otros 51...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

LINK TO COPY MY TRADES: https://sl1nk.com/2k3q7


No hay comentarios
2025.11.26 14:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 12:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 11:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 03:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 01:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 00:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.23 23:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 17:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 07:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 00:51
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.81% of days out of 457 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 18:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 13:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 12:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 09:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 17:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 16:17
Share of days for 80% of growth is too low
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada