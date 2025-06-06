SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / EAGLE GOLD
Marcelo Machado Da Silva

EAGLE GOLD

Marcelo Machado Da Silva
0 comentários
Confiabilidade
71 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 108%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 724
Negociações com lucro:
3 843 (81.35%)
Negociações com perda:
881 (18.65%)
Melhor negociação:
1 077.29 USD
Pior negociação:
-296.15 USD
Lucro bruto:
10 014.70 USD (254 225 pips)
Perda bruta:
-5 445.32 USD (202 893 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
62 (148.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 377.34 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
90.79%
Depósito máximo carregado:
9.73%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
52
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
7.49
Negociações longas:
2 748 (58.17%)
Negociações curtas:
1 976 (41.83%)
Fator de lucro:
1.84
Valor esperado:
0.97 USD
Lucro médio:
2.61 USD
Perda média:
-6.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-41.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-570.37 USD (3)
Crescimento mensal:
6.94%
Previsão anual:
84.19%
Algotrading:
27%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
152.91 USD
Máximo:
610.37 USD (16.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.04% (610.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.15% (1 958.71 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 2519
AUDCAD 731
AUDUSD 620
AUDNZD 474
NZDCAD 331
USDJPY 24
.US30Cash 9
AUDJPY 5
NZDUSD 3
NZDJPY 3
EURCHF 2
GBPCHF 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.9K
AUDCAD 870
AUDUSD 897
AUDNZD 16
NZDCAD 741
USDJPY 110
.US30Cash -1
AUDJPY 0
NZDUSD 0
NZDJPY 12
EURCHF -1
GBPCHF 7
EURUSD 0
GBPUSD -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -8.7K
AUDCAD 24K
AUDUSD 18K
AUDNZD 3.9K
NZDCAD 15K
USDJPY 755
.US30Cash -1.9K
AUDJPY 134
NZDUSD -78
NZDJPY 422
EURCHF -8
GBPCHF 28
EURUSD -2
GBPUSD -12
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 077.29 USD
Pior negociação: -296 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +148.87 USD
Máxima perda consecutiva: -41.85 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 4
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
TradeMaxGlobal-Demo
0.17 × 6
ICMarkets-Live14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.59 × 376
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.72 × 18
ICMarkets-Live04
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live16
0.79 × 14
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
1.01 × 85
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.32 × 99
51 mais ...
LINK PARA COPIAR MINHAS OPERAÇÕES: https://sl1nk.com/2k3q7

2025.11.26 14:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 12:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 11:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 03:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 01:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 00:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.23 23:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 17:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 07:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 00:51
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.81% of days out of 457 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 18:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 13:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 12:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 09:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 17:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 16:17
Share of days for 80% of growth is too low
