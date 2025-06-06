- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
4 724
Negociações com lucro:
3 843 (81.35%)
Negociações com perda:
881 (18.65%)
Melhor negociação:
1 077.29 USD
Pior negociação:
-296.15 USD
Lucro bruto:
10 014.70 USD (254 225 pips)
Perda bruta:
-5 445.32 USD (202 893 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
62 (148.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 377.34 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
90.79%
Depósito máximo carregado:
9.73%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
52
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
7.49
Negociações longas:
2 748 (58.17%)
Negociações curtas:
1 976 (41.83%)
Fator de lucro:
1.84
Valor esperado:
0.97 USD
Lucro médio:
2.61 USD
Perda média:
-6.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-41.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-570.37 USD (3)
Crescimento mensal:
6.94%
Previsão anual:
84.19%
Algotrading:
27%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
152.91 USD
Máximo:
610.37 USD (16.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.04% (610.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.15% (1 958.71 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2519
|AUDCAD
|731
|AUDUSD
|620
|AUDNZD
|474
|NZDCAD
|331
|USDJPY
|24
|.US30Cash
|9
|AUDJPY
|5
|NZDUSD
|3
|NZDJPY
|3
|EURCHF
|2
|GBPCHF
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.9K
|AUDCAD
|870
|AUDUSD
|897
|AUDNZD
|16
|NZDCAD
|741
|USDJPY
|110
|.US30Cash
|-1
|AUDJPY
|0
|NZDUSD
|0
|NZDJPY
|12
|EURCHF
|-1
|GBPCHF
|7
|EURUSD
|0
|GBPUSD
|-2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-8.7K
|AUDCAD
|24K
|AUDUSD
|18K
|AUDNZD
|3.9K
|NZDCAD
|15K
|USDJPY
|755
|.US30Cash
|-1.9K
|AUDJPY
|134
|NZDUSD
|-78
|NZDJPY
|422
|EURCHF
|-8
|GBPCHF
|28
|EURUSD
|-2
|GBPUSD
|-12
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 077.29 USD
Pior negociação: -296 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +148.87 USD
Máxima perda consecutiva: -41.85 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 4
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live14
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.59 × 376
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.72 × 18
|
ICMarkets-Live04
|0.75 × 20
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.79 × 14
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|1.01 × 85
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.32 × 99
