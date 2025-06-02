SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Jenclop
Tai Fung Pontus To

Jenclop

Tai Fung Pontus To
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -70%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
340
Kârla kapanan işlemler:
243 (71.47%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (28.53%)
En iyi işlem:
25.23 USD
En kötü işlem:
-19.56 USD
Brüt kâr:
858.34 USD (859 382 pips)
Brüt zarar:
-833.50 USD (832 374 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (33.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.07 USD (9)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
14.50%
Maks. mevduat yükü:
175.02%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.23
Alış işlemleri:
175 (51.47%)
Satış işlemleri:
165 (48.53%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.07 USD
Ortalama kâr:
3.53 USD
Ortalama zarar:
-8.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-25.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.21 USD (2)
Aylık büyüme:
18.31%
Yıllık tahmin:
222.21%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
106.77 USD
Maksimum:
109.08 USD (106.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
87.97% (109.08 USD)
Varlığa göre:
42.86% (9.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 340
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 25
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 27K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.23 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +33.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real8
0.00 × 28
TitanFX-MT5-01
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
15.56 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
19.01 × 251
2,3,5,7,18,21 trading hour only. 
This account should be at 700 per 0.1 lot but then wanted to get this started without putting 700 into it XD.
İnceleme yok
2025.09.03 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 19:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 18:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 11:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 04:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 02:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 02:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 01:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 20:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 19:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.08 01:15 2025.08.08 01:15:12  

The profit graph seems wrong we should be at breakeven but whatever. Down 70% at BE means if we make 70% we up big

2025.08.05 18:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 17:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 18:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.06.11 17:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.11 16:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.03 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 18:06
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Jenclop
Ayda 30 USD
-70%
0
0
USD
223
USD
19
100%
340
71%
15%
1.02
0.07
USD
88%
1:500
