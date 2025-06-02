- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
340
Kârla kapanan işlemler:
243 (71.47%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (28.53%)
En iyi işlem:
25.23 USD
En kötü işlem:
-19.56 USD
Brüt kâr:
858.34 USD (859 382 pips)
Brüt zarar:
-833.50 USD (832 374 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (33.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.07 USD (9)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
14.50%
Maks. mevduat yükü:
175.02%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.23
Alış işlemleri:
175 (51.47%)
Satış işlemleri:
165 (48.53%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.07 USD
Ortalama kâr:
3.53 USD
Ortalama zarar:
-8.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-25.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.21 USD (2)
Aylık büyüme:
18.31%
Yıllık tahmin:
222.21%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
106.77 USD
Maksimum:
109.08 USD (106.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
87.97% (109.08 USD)
Varlığa göre:
42.86% (9.07 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|340
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|25
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|27K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.23 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +33.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
2,3,5,7,18,21 trading hour only.
This account should be at 700 per 0.1 lot but then wanted to get this started without putting 700 into it XD.
This account should be at 700 per 0.1 lot but then wanted to get this started without putting 700 into it XD.
İnceleme yok
The profit graph seems wrong we should be at breakeven but whatever. Down 70% at BE means if we make 70% we up big
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-70%
0
0
USD
USD
223
USD
USD
19
100%
340
71%
15%
1.02
0.07
USD
USD
88%
1:500