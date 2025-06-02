SegnaliSezioni
Jenclop

Tai Fung Pontus To
0 recensioni
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -70%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
340
Profit Trade:
243 (71.47%)
Loss Trade:
97 (28.53%)
Best Trade:
25.23 USD
Worst Trade:
-19.56 USD
Profitto lordo:
858.34 USD (859 382 pips)
Perdita lorda:
-833.50 USD (832 374 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (33.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.07 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
14.50%
Massimo carico di deposito:
175.02%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.23
Long Trade:
175 (51.47%)
Short Trade:
165 (48.53%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
3.53 USD
Perdita media:
-8.59 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-25.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.21 USD (2)
Crescita mensile:
18.31%
Previsione annuale:
222.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
106.77 USD
Massimale:
109.08 USD (106.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
87.97% (109.08 USD)
Per equità:
42.86% (9.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 340
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 25
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 27K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.23 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +33.98 USD
Massima perdita consecutiva: -25.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real8
0.00 × 28
TitanFX-MT5-01
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
15.56 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
19.01 × 251
2,3,5,7,18,21 trading hour only. 
This account should be at 700 per 0.1 lot but then wanted to get this started without putting 700 into it XD.
Non ci sono recensioni
2025.09.03 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 19:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 18:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 11:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 04:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 02:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 02:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 01:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 20:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 19:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.08 01:15 2025.08.08 01:15:12  

The profit graph seems wrong we should be at breakeven but whatever. Down 70% at BE means if we make 70% we up big

2025.08.05 18:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 17:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 18:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.06.11 17:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.11 16:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.03 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 18:06
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Jenclop
30USD al mese
-70%
0
0
USD
223
USD
19
100%
340
71%
15%
1.02
0.07
USD
88%
1:500
