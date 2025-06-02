- Crescita
Trade:
340
Profit Trade:
243 (71.47%)
Loss Trade:
97 (28.53%)
Best Trade:
25.23 USD
Worst Trade:
-19.56 USD
Profitto lordo:
858.34 USD (859 382 pips)
Perdita lorda:
-833.50 USD (832 374 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (33.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.07 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
14.50%
Massimo carico di deposito:
175.02%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.23
Long Trade:
175 (51.47%)
Short Trade:
165 (48.53%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
3.53 USD
Perdita media:
-8.59 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-25.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.21 USD (2)
Crescita mensile:
18.31%
Previsione annuale:
222.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
106.77 USD
Massimale:
109.08 USD (106.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
87.97% (109.08 USD)
Per equità:
42.86% (9.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|340
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|25
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|27K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 28
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|15.56 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|19.01 × 251
2,3,5,7,18,21 trading hour only.
This account should be at 700 per 0.1 lot but then wanted to get this started without putting 700 into it XD.
This account should be at 700 per 0.1 lot but then wanted to get this started without putting 700 into it XD.
The profit graph seems wrong we should be at breakeven but whatever. Down 70% at BE means if we make 70% we up big
