- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
586
盈利交易:
411 (70.13%)
亏损交易:
175 (29.86%)
最好交易:
25.23 USD
最差交易:
-28.90 USD
毛利:
1 568.71 USD (1 570 853 pips)
毛利亏损:
-1 543.00 USD (1 537 148 pips)
最大连续赢利:
14 (33.98 USD)
最大连续盈利:
54.48 USD (12)
夏普比率:
0.01
交易活动:
16.77%
最大入金加载:
175.02%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
23
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.13
长期交易:
314 (53.58%)
短期交易:
272 (46.42%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.04 USD
平均利润:
3.82 USD
平均损失:
-8.82 USD
最大连续失误:
8 (-63.66 USD)
最大连续亏损:
-63.66 USD (8)
每月增长:
12.26%
年度预测:
148.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
106.77 USD
最大值:
205.20 USD (85.33%)
相对跌幅:
结余:
87.97% (109.08 USD)
净值:
42.86% (9.07 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|586
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|26
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|34K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.23 USD
最差交易: -29 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +33.98 USD
最大连续亏损: -63.66 USD
2,3,5,7,18,21 trading hour only.
This account should be at 700 per 0.1 lot but then wanted to get this started without putting 700 into it XD.
