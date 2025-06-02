信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Jenclop
Tai Fung Pontus To

Jenclop

Tai Fung Pontus To
0条评论
30
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -70%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
586
盈利交易:
411 (70.13%)
亏损交易:
175 (29.86%)
最好交易:
25.23 USD
最差交易:
-28.90 USD
毛利:
1 568.71 USD (1 570 853 pips)
毛利亏损:
-1 543.00 USD (1 537 148 pips)
最大连续赢利:
14 (33.98 USD)
最大连续盈利:
54.48 USD (12)
夏普比率:
0.01
交易活动:
16.77%
最大入金加载:
175.02%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
23
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.13
长期交易:
314 (53.58%)
短期交易:
272 (46.42%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.04 USD
平均利润:
3.82 USD
平均损失:
-8.82 USD
最大连续失误:
8 (-63.66 USD)
最大连续亏损:
-63.66 USD (8)
每月增长:
12.26%
年度预测:
148.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
106.77 USD
最大值:
205.20 USD (85.33%)
相对跌幅:
结余:
87.97% (109.08 USD)
净值:
42.86% (9.07 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US30 586
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US30 26
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US30 34K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +25.23 USD
最差交易: -29 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +33.98 USD
最大连续亏损: -63.66 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real8
0.00 × 28
TitanFX-MT5-01
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
15.56 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
18.81 × 251
查看详细统计，请 登录 或者 注册
2,3,5,7,18,21 trading hour only. 
This account should be at 700 per 0.1 lot but then wanted to get this started without putting 700 into it XD.
没有评论
2025.12.19 20:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 19:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 06:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 02:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 01:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 04:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 01:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 20:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 17:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 06:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 19:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 03:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 02:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 18:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Jenclop
每月30 USD
-70%
0
0
USD
224
USD
30
100%
586
70%
17%
1.01
0.04
USD
88%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载