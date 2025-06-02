SeñalesSecciones
Tai Fung Pontus To

Jenclop

Tai Fung Pontus To
0 comentarios
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -70%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
586
Transacciones Rentables:
411 (70.13%)
Transacciones Irrentables:
175 (29.86%)
Mejor transacción:
25.23 USD
Peor transacción:
-28.90 USD
Beneficio Bruto:
1 568.71 USD (1 570 853 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 543.00 USD (1 537 148 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (33.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
54.48 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
16.77%
Carga máxima del depósito:
175.02%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.13
Transacciones Largas:
314 (53.58%)
Transacciones Cortas:
272 (46.42%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
0.04 USD
Beneficio medio:
3.82 USD
Pérdidas medias:
-8.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-63.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-63.66 USD (8)
Crecimiento al mes:
12.26%
Pronóstico anual:
148.75%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
106.77 USD
Máxima:
205.20 USD (85.33%)
Reducción relativa:
De balance:
87.97% (109.08 USD)
De fondos:
42.86% (9.07 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US30 586
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US30 26
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US30 34K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +25.23 USD
Peor transacción: -29 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +33.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -63.66 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real8
0.00 × 28
TitanFX-MT5-01
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
15.56 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
18.81 × 251
2,3,5,7,18,21 trading hour only. 
This account should be at 700 per 0.1 lot but then wanted to get this started without putting 700 into it XD.
No hay comentarios
