Total de Trades:
586
Transacciones Rentables:
411 (70.13%)
Transacciones Irrentables:
175 (29.86%)
Mejor transacción:
25.23 USD
Peor transacción:
-28.90 USD
Beneficio Bruto:
1 568.71 USD (1 570 853 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 543.00 USD (1 537 148 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (33.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
54.48 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
16.77%
Carga máxima del depósito:
175.02%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.13
Transacciones Largas:
314 (53.58%)
Transacciones Cortas:
272 (46.42%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
0.04 USD
Beneficio medio:
3.82 USD
Pérdidas medias:
-8.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-63.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-63.66 USD (8)
Crecimiento al mes:
12.26%
Pronóstico anual:
148.75%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
106.77 USD
Máxima:
205.20 USD (85.33%)
Reducción relativa:
De balance:
87.97% (109.08 USD)
De fondos:
42.86% (9.07 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|US30
|586
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|US30
|26
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|US30
|34K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +25.23 USD
Peor transacción: -29 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +33.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -63.66 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 28
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|15.56 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|18.81 × 251
2,3,5,7,18,21 trading hour only.
This account should be at 700 per 0.1 lot but then wanted to get this started without putting 700 into it XD.
No hay comentarios
