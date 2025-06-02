SignauxSections
Tai Fung Pontus To

Jenclop

Tai Fung Pontus To
0 avis
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -70%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
340
Bénéfice trades:
243 (71.47%)
Perte trades:
97 (28.53%)
Meilleure transaction:
25.23 USD
Pire transaction:
-19.56 USD
Bénéfice brut:
858.34 USD (859 382 pips)
Perte brute:
-833.50 USD (832 374 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (33.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
43.07 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
14.50%
Charge de dépôt maximale:
175.02%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.23
Longs trades:
175 (51.47%)
Courts trades:
165 (48.53%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.07 USD
Bénéfice moyen:
3.53 USD
Perte moyenne:
-8.59 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-25.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-34.21 USD (2)
Croissance mensuelle:
18.31%
Prévision annuelle:
222.21%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
106.77 USD
Maximal:
109.08 USD (106.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
87.97% (109.08 USD)
Par fonds propres:
42.86% (9.07 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 340
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 25
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 27K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +25.23 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +33.98 USD
Perte consécutive maximale: -25.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real8
0.00 × 28
TitanFX-MT5-01
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
15.56 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
19.01 × 251
2,3,5,7,18,21 trading hour only. 
This account should be at 700 per 0.1 lot but then wanted to get this started without putting 700 into it XD.
Aucun avis
2025.09.03 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 19:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 18:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 11:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 04:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 02:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 02:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 01:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 20:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 19:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.08 01:15 2025.08.08 01:15:12  

The profit graph seems wrong we should be at breakeven but whatever. Down 70% at BE means if we make 70% we up big

2025.08.05 18:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 17:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 18:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.06.11 17:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.11 16:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.03 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 18:06
A large drawdown may occur on the account again
