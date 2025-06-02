- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
340
Bénéfice trades:
243 (71.47%)
Perte trades:
97 (28.53%)
Meilleure transaction:
25.23 USD
Pire transaction:
-19.56 USD
Bénéfice brut:
858.34 USD (859 382 pips)
Perte brute:
-833.50 USD (832 374 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (33.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
43.07 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
14.50%
Charge de dépôt maximale:
175.02%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.23
Longs trades:
175 (51.47%)
Courts trades:
165 (48.53%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.07 USD
Bénéfice moyen:
3.53 USD
Perte moyenne:
-8.59 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-25.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-34.21 USD (2)
Croissance mensuelle:
18.31%
Prévision annuelle:
222.21%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
106.77 USD
Maximal:
109.08 USD (106.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
87.97% (109.08 USD)
Par fonds propres:
42.86% (9.07 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|US30
|340
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|US30
|25
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|US30
|27K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +25.23 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +33.98 USD
Perte consécutive maximale: -25.32 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 28
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|15.56 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|19.01 × 251
2,3,5,7,18,21 trading hour only.
This account should be at 700 per 0.1 lot but then wanted to get this started without putting 700 into it XD.
This account should be at 700 per 0.1 lot but then wanted to get this started without putting 700 into it XD.
Aucun avis
The profit graph seems wrong we should be at breakeven but whatever. Down 70% at BE means if we make 70% we up big
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-70%
0
0
USD
USD
223
USD
USD
19
100%
340
71%
15%
1.02
0.07
USD
USD
88%
1:500