Tai Fung Pontus To

Jenclop

Tai Fung Pontus To
0 comentários
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -70%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
586
Negociações com lucro:
411 (70.13%)
Negociações com perda:
175 (29.86%)
Melhor negociação:
25.23 USD
Pior negociação:
-28.90 USD
Lucro bruto:
1 568.71 USD (1 570 853 pips)
Perda bruta:
-1 543.00 USD (1 537 148 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (33.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
54.48 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
16.77%
Depósito máximo carregado:
175.02%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.13
Negociações longas:
314 (53.58%)
Negociações curtas:
272 (46.42%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.04 USD
Lucro médio:
3.82 USD
Perda média:
-8.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-63.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-63.66 USD (8)
Crescimento mensal:
12.26%
Previsão anual:
148.75%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
106.77 USD
Máximo:
205.20 USD (85.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
87.97% (109.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
42.86% (9.07 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US30 586
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US30 26
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US30 34K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +25.23 USD
Pior negociação: -29 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +33.98 USD
Máxima perda consecutiva: -63.66 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real8
0.00 × 28
TitanFX-MT5-01
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
15.56 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
18.81 × 251
2,3,5,7,18,21 trading hour only. 
This account should be at 700 per 0.1 lot but then wanted to get this started without putting 700 into it XD.
