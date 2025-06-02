- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
586
Negociações com lucro:
411 (70.13%)
Negociações com perda:
175 (29.86%)
Melhor negociação:
25.23 USD
Pior negociação:
-28.90 USD
Lucro bruto:
1 568.71 USD (1 570 853 pips)
Perda bruta:
-1 543.00 USD (1 537 148 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (33.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
54.48 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
16.77%
Depósito máximo carregado:
175.02%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.13
Negociações longas:
314 (53.58%)
Negociações curtas:
272 (46.42%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.04 USD
Lucro médio:
3.82 USD
Perda média:
-8.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-63.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-63.66 USD (8)
Crescimento mensal:
12.26%
Previsão anual:
148.75%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
106.77 USD
Máximo:
205.20 USD (85.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
87.97% (109.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
42.86% (9.07 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US30
|586
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US30
|26
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US30
|34K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +25.23 USD
Pior negociação: -29 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +33.98 USD
Máxima perda consecutiva: -63.66 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 28
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|15.56 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|18.81 × 251
2,3,5,7,18,21 trading hour only.
This account should be at 700 per 0.1 lot but then wanted to get this started without putting 700 into it XD.
This account should be at 700 per 0.1 lot but then wanted to get this started without putting 700 into it XD.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-70%
0
0
USD
USD
224
USD
USD
30
100%
586
70%
17%
1.01
0.04
USD
USD
88%
1:500