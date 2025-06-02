A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real8 0.00 × 28 TitanFX-MT5-01 0.00 × 9 ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 15.56 × 18 ICMarketsSC-MT5-2 18.81 × 251 Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou