シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Jenclop
Tai Fung Pontus To

Jenclop

Tai Fung Pontus To
レビュー0件
30週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -70%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
586
利益トレード:
411 (70.13%)
損失トレード:
175 (29.86%)
ベストトレード:
25.23 USD
最悪のトレード:
-28.90 USD
総利益:
1 568.71 USD (1 570 853 pips)
総損失:
-1 543.00 USD (1 537 148 pips)
最大連続の勝ち:
14 (33.98 USD)
最大連続利益:
54.48 USD (12)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
16.77%
最大入金額:
175.02%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.13
長いトレード:
314 (53.58%)
短いトレード:
272 (46.42%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.04 USD
平均利益:
3.82 USD
平均損失:
-8.82 USD
最大連続の負け:
8 (-63.66 USD)
最大連続損失:
-63.66 USD (8)
月間成長:
12.26%
年間予想:
148.75%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
106.77 USD
最大の:
205.20 USD (85.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
87.97% (109.08 USD)
エクイティによる:
42.86% (9.07 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US30 586
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US30 26
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US30 34K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +25.23 USD
最悪のトレード: -29 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +33.98 USD
最大連続損失: -63.66 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real8
0.00 × 28
TitanFX-MT5-01
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
15.56 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
18.81 × 251
2,3,5,7,18,21 trading hour only. 
This account should be at 700 per 0.1 lot but then wanted to get this started without putting 700 into it XD.
レビューなし
2025.12.19 20:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 19:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 06:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 02:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 01:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 04:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 01:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 20:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 17:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 06:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 19:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 03:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 02:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 18:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
