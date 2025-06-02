SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Jenclop
Tai Fung Pontus To

Jenclop

Tai Fung Pontus To
0 Bewertungen
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -70%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
586
Gewinntrades:
411 (70.13%)
Verlusttrades:
175 (29.86%)
Bester Trade:
25.23 USD
Schlechtester Trade:
-28.90 USD
Bruttoprofit:
1 568.71 USD (1 570 853 pips)
Bruttoverlust:
-1 543.00 USD (1 537 148 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (33.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
54.48 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
16.77%
Max deposit load:
175.02%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.13
Long-Positionen:
314 (53.58%)
Short-Positionen:
272 (46.42%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
0.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-63.66 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-63.66 USD (8)
Wachstum pro Monat :
12.26%
Jahresprognose:
148.75%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
106.77 USD
Maximaler:
205.20 USD (85.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
87.97% (109.08 USD)
Kapital:
42.86% (9.07 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US30 586
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US30 26
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US30 34K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +25.23 USD
Schlechtester Trade: -29 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +33.98 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -63.66 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real8
0.00 × 28
TitanFX-MT5-01
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
15.56 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
18.81 × 251
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
2,3,5,7,18,21 trading hour only. 
This account should be at 700 per 0.1 lot but then wanted to get this started without putting 700 into it XD.
Keine Bewertungen
2025.12.28 22:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 20:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 19:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 06:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 02:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 01:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 04:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 01:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 20:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 17:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 06:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 19:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 03:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 02:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Jenclop
30 USD pro Monat
-70%
0
0
USD
224
USD
30
100%
586
70%
17%
1.01
0.04
USD
88%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.