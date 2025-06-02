- Wachstum
Trades insgesamt:
586
Gewinntrades:
411 (70.13%)
Verlusttrades:
175 (29.86%)
Bester Trade:
25.23 USD
Schlechtester Trade:
-28.90 USD
Bruttoprofit:
1 568.71 USD (1 570 853 pips)
Bruttoverlust:
-1 543.00 USD (1 537 148 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (33.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
54.48 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
16.77%
Max deposit load:
175.02%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.13
Long-Positionen:
314 (53.58%)
Short-Positionen:
272 (46.42%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
0.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-63.66 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-63.66 USD (8)
Wachstum pro Monat :
12.26%
Jahresprognose:
148.75%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
106.77 USD
Maximaler:
205.20 USD (85.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
87.97% (109.08 USD)
Kapital:
42.86% (9.07 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|US30
|586
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|US30
|26
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|US30
|34K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +25.23 USD
Schlechtester Trade: -29 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +33.98 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -63.66 USD
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 28
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|15.56 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|18.81 × 251
2,3,5,7,18,21 trading hour only.
This account should be at 700 per 0.1 lot but then wanted to get this started without putting 700 into it XD.
