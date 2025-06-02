- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
586
Прибыльных трейдов:
411 (70.13%)
Убыточных трейдов:
175 (29.86%)
Лучший трейд:
25.23 USD
Худший трейд:
-28.90 USD
Общая прибыль:
1 568.71 USD (1 570 853 pips)
Общий убыток:
-1 543.00 USD (1 537 148 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (33.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.48 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
16.77%
Макс. загрузка депозита:
175.02%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.13
Длинных трейдов:
314 (53.58%)
Коротких трейдов:
272 (46.42%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.04 USD
Средняя прибыль:
3.82 USD
Средний убыток:
-8.82 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-63.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.66 USD (8)
Прирост в месяц:
12.26%
Годовой прогноз:
148.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
106.77 USD
Максимальная:
205.20 USD (85.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.97% (109.08 USD)
По эквити:
42.86% (9.07 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|586
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|26
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|34K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +25.23 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +33.98 USD
Макс. убыток в серии: -63.66 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 28
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|15.56 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|18.81 × 251
2,3,5,7,18,21 trading hour only.
This account should be at 700 per 0.1 lot but then wanted to get this started without putting 700 into it XD.
This account should be at 700 per 0.1 lot but then wanted to get this started without putting 700 into it XD.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-70%
0
0
USD
USD
224
USD
USD
30
100%
586
70%
17%
1.01
0.04
USD
USD
88%
1:500