Tai Fung Pontus To

Jenclop

Tai Fung Pontus To
0 отзывов
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -70%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
586
Прибыльных трейдов:
411 (70.13%)
Убыточных трейдов:
175 (29.86%)
Лучший трейд:
25.23 USD
Худший трейд:
-28.90 USD
Общая прибыль:
1 568.71 USD (1 570 853 pips)
Общий убыток:
-1 543.00 USD (1 537 148 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (33.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.48 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
16.77%
Макс. загрузка депозита:
175.02%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.13
Длинных трейдов:
314 (53.58%)
Коротких трейдов:
272 (46.42%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.04 USD
Средняя прибыль:
3.82 USD
Средний убыток:
-8.82 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-63.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.66 USD (8)
Прирост в месяц:
12.26%
Годовой прогноз:
148.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
106.77 USD
Максимальная:
205.20 USD (85.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.97% (109.08 USD)
По эквити:
42.86% (9.07 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 586
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 26
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 34K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.23 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +33.98 USD
Макс. убыток в серии: -63.66 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real8
0.00 × 28
TitanFX-MT5-01
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
15.56 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
18.81 × 251
2,3,5,7,18,21 trading hour only. 
This account should be at 700 per 0.1 lot but then wanted to get this started without putting 700 into it XD.
Нет отзывов
2025.12.19 20:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 19:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 06:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 02:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 01:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 04:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 01:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 20:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 17:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 06:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 19:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 03:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 02:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 18:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Jenclop
30 USD в месяц
-70%
0
0
USD
224
USD
30
100%
586
70%
17%
1.01
0.04
USD
88%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.