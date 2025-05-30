SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Pak Ibhas Junica Smart v2
Mahmud

Pak Ibhas Junica Smart v2

Mahmud
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 33%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
167
Kârla kapanan işlemler:
135 (80.83%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (19.16%)
En iyi işlem:
390.60 USD
En kötü işlem:
-189.60 USD
Brüt kâr:
4 888.51 USD (34 474 pips)
Brüt zarar:
-2 254.36 USD (22 121 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (290.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
535.13 USD (11)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
98.07%
Maks. mevduat yükü:
2.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.12
Alış işlemleri:
86 (51.50%)
Satış işlemleri:
81 (48.50%)
Kâr faktörü:
2.17
Beklenen getiri:
15.77 USD
Ortalama kâr:
36.21 USD
Ortalama zarar:
-70.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-324.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-324.45 USD (2)
Aylık büyüme:
4.96%
Yıllık tahmin:
60.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
324.45 USD (2.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.91% (324.45 USD)
Varlığa göre:
18.56% (1 485.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDr 167
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDr 2.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDr 12K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +390.60 USD
En kötü işlem: -190 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +290.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -324.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 14:51
No swaps are charged
2025.08.01 14:51
No swaps are charged
2025.07.31 17:04
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.24 16:13
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 07:46
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
2025.07.14 07:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.26 21:31
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 01:08
No swaps are charged
2025.06.24 01:08
No swaps are charged
2025.06.23 17:55
No swaps are charged on the signal account
2025.05.30 01:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Pak Ibhas Junica Smart v2
Ayda 30 USD
33%
0
0
USD
5K
USD
21
100%
167
80%
98%
2.16
15.77
USD
19%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.