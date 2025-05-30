- Crescimento
Negociações:
212
Negociações com lucro:
172 (81.13%)
Negociações com perda:
40 (18.87%)
Melhor negociação:
390.60 USD
Pior negociação:
-189.60 USD
Lucro bruto:
5 504.54 USD (43 409 pips)
Perda bruta:
-2 524.27 USD (26 629 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (290.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
535.13 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
96.97%
Depósito máximo carregado:
4.38%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
9.19
Negociações longas:
110 (51.89%)
Negociações curtas:
102 (48.11%)
Fator de lucro:
2.18
Valor esperado:
14.06 USD
Lucro médio:
32.00 USD
Perda média:
-63.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-324.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-324.45 USD (2)
Crescimento mensal:
2.87%
Previsão anual:
34.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
324.45 USD (2.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.91% (324.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.11% (490.55 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|212
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDr
|3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDr
|17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +390.60 USD
Pior negociação: -190 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +290.85 USD
Máxima perda consecutiva: -324.45 USD
