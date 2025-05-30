- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
212
利益トレード:
172 (81.13%)
損失トレード:
40 (18.87%)
ベストトレード:
390.60 USD
最悪のトレード:
-189.60 USD
総利益:
5 504.54 USD (43 409 pips)
総損失:
-2 524.27 USD (26 629 pips)
最大連続の勝ち:
12 (290.85 USD)
最大連続利益:
535.13 USD (11)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
96.97%
最大入金額:
4.38%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
9.19
長いトレード:
110 (51.89%)
短いトレード:
102 (48.11%)
プロフィットファクター:
2.18
期待されたペイオフ:
14.06 USD
平均利益:
32.00 USD
平均損失:
-63.11 USD
最大連続の負け:
2 (-324.45 USD)
最大連続損失:
-324.45 USD (2)
月間成長:
2.87%
年間予想:
34.87%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
324.45 USD (2.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.91% (324.45 USD)
エクイティによる:
24.11% (490.55 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|212
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDr
|3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDr
|17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +390.60 USD
最悪のトレード: -190 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +290.85 USD
最大連続損失: -324.45 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
