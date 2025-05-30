- 자본
- 축소
트레이드:
212
이익 거래:
172 (81.13%)
손실 거래:
40 (18.87%)
최고의 거래:
390.60 USD
최악의 거래:
-189.60 USD
총 수익:
5 504.54 USD (43 409 pips)
총 손실:
-2 524.27 USD (26 629 pips)
연속 최대 이익:
12 (290.85 USD)
연속 최대 이익:
535.13 USD (11)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
97.98%
최대 입금량:
4.38%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
9.19
롱(주식매수):
110 (51.89%)
숏(주식차입매도):
102 (48.11%)
수익 요인:
2.18
기대수익:
14.06 USD
평균 이익:
32.00 USD
평균 손실:
-63.11 USD
연속 최대 손실:
2 (-324.45 USD)
연속 최대 손실:
-324.45 USD (2)
월별 성장률:
1.86%
연간 예측:
22.54%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
324.45 USD (2.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.91% (324.45 USD)
자본금별:
24.11% (490.55 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|212
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDr
|3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDr
|17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +390.60 USD
최악의 거래: -190 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +290.85 USD
연속 최대 손실: -324.45 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
48%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
34
100%
212
81%
98%
2.18
14.06
USD
USD
24%
1:500