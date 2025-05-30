SeñalesSecciones
Mahmud

Pak Ibhas Junica Smart v2

Mahmud
0 comentarios
Fiabilidad
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 48%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
212
Transacciones Rentables:
172 (81.13%)
Transacciones Irrentables:
40 (18.87%)
Mejor transacción:
390.60 USD
Peor transacción:
-189.60 USD
Beneficio Bruto:
5 504.54 USD (43 409 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 524.27 USD (26 629 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (290.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
535.13 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
96.97%
Carga máxima del depósito:
4.38%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
9.19
Transacciones Largas:
110 (51.89%)
Transacciones Cortas:
102 (48.11%)
Factor de Beneficio:
2.18
Beneficio Esperado:
14.06 USD
Beneficio medio:
32.00 USD
Pérdidas medias:
-63.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-324.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-324.45 USD (2)
Crecimiento al mes:
2.87%
Pronóstico anual:
34.87%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
324.45 USD (2.69%)
Reducción relativa:
De balance:
3.91% (324.45 USD)
De fondos:
24.11% (490.55 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDr 212
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDr 3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDr 17K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +390.60 USD
Peor transacción: -190 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +290.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -324.45 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
