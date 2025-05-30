- 成长
交易:
212
盈利交易:
172 (81.13%)
亏损交易:
40 (18.87%)
最好交易:
390.60 USD
最差交易:
-189.60 USD
毛利:
5 504.54 USD (43 409 pips)
毛利亏损:
-2 524.27 USD (26 629 pips)
最大连续赢利:
12 (290.85 USD)
最大连续盈利:
535.13 USD (11)
夏普比率:
0.21
交易活动:
96.97%
最大入金加载:
4.38%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
3 天
采收率:
9.19
长期交易:
110 (51.89%)
短期交易:
102 (48.11%)
利润因子:
2.18
预期回报:
14.06 USD
平均利润:
32.00 USD
平均损失:
-63.11 USD
最大连续失误:
2 (-324.45 USD)
最大连续亏损:
-324.45 USD (2)
每月增长:
2.87%
年度预测:
34.87%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
324.45 USD (2.69%)
相对跌幅:
结余:
3.91% (324.45 USD)
净值:
24.11% (490.55 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|212
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDr
|3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDr
|17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
